Россия атаковала Измаил: повреждена портовая инфраструктура
В ночь на 19 мая российские войска атаковали Измаильский район Одесской области. В результате удара повреждены объекты портовой инфраструктуры в Измаиле.
В ночь на 19 мая Измаильский район Одесской области снова оказался под вражеской атакой .
Об этом сообщил оперативный штаб Измаильской районной государственной администрации .
В результате удара повреждения получили объекты портовой инфраструктуры в городе Измаил. На месте работали подразделения ГСЧС, оперативно ликвидировавшие последствия атаки.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших и значительных разрушений.
В администрации также отметили, что почти все вражеские средства воздушного поражения силы противовоздушной обороны уничтожили над открытой территорией вне населенных пунктов Измаильского района.
