Россия атаковала Измаил: повреждена портовая инфраструктура

Атака на Измаил / © из соцсетей

В ночь на 19 мая Измаильский район Одесской области снова оказался под вражеской атакой .

Об этом сообщил оперативный штаб Измаильской районной государственной администрации .

В результате удара повреждения получили объекты портовой инфраструктуры в городе Измаил. На месте работали подразделения ГСЧС, оперативно ликвидировавшие последствия атаки.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших и значительных разрушений.

В администрации также отметили, что почти все вражеские средства воздушного поражения силы противовоздушной обороны уничтожили над открытой территорией вне населенных пунктов Измаильского района.

