Росія атакувала Ізмаїл: пошкоджено портову інфраструктуру
У ніч проти 19 травня російські війська атакували Ізмаїльський район Одеської області. Внаслідок удару пошкоджено об’єкти портової інфраструктури в Ізмаїлі.
У ніч проти 19 травня Ізмаїльський район Одеської області знову опинився під ворожою атакою.
Про це повідомив оперативний штаб Ізмаїльської районної державної адміністрації.
Внаслідок удару пошкоджень зазнали об’єкти портової інфраструктури у місті Ізмаїл. На місці працювали підрозділи ДСНС, які оперативно ліквідували наслідки атаки.
За попередніми даними, минулося без постраждалих та значних руйнувань.
В адміністрації також зазначили, що майже всі ворожі засоби повітряного ураження сили протиповітряної оборони знищили над відкритою територією поза межами населених пунктів Ізмаїльського району.
