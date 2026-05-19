Росія атакувала Ізмаїл: пошкоджено портову інфраструктуру

У ніч проти 19 травня російські війська атакували Ізмаїльський район Одеської області. Внаслідок удару пошкоджено об’єкти портової інфраструктури в Ізмаїлі.

Атака на Ізмаїл

Атака на Ізмаїл

У ніч проти 19 травня Ізмаїльський район Одеської області знову опинився під ворожою атакою.

Про це повідомив оперативний штаб Ізмаїльської районної державної адміністрації.

Внаслідок удару пошкоджень зазнали об’єкти портової інфраструктури у місті Ізмаїл. На місці працювали підрозділи ДСНС, які оперативно ліквідували наслідки атаки.

За попередніми даними, минулося без постраждалих та значних руйнувань.

В адміністрації також зазначили, що майже всі ворожі засоби повітряного ураження сили протиповітряної оборони знищили над відкритою територією поза межами населених пунктів Ізмаїльського району.

