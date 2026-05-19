У Кремлі готують росіян до завершення війни без “великої перемоги” — The Telegraph

У Кремлі, ймовірно, почали готувати російське суспільство до завершення війни проти України без тієї “великої перемоги”, яку роками обіцяв Володимир Путін.

Про це йдеться в матеріалі The Telegraph.

Журналісти звернули увагу на останні заяви Путіна про те, що війна нібито “наближається до завершення”, а також на зміну риторики російської пропаганди. Аналітики вважають, що Кремль може намагатися подати навіть часткове “замороження” фронту як перемогу для внутрішньої аудиторії.

Ознакою проблем для Кремля називають і цьогорічний парад 9 травня у Москві, який був значно скромнішим, ніж у попередні роки. На Красній площі вперше за багато років не показували важку військову техніку, а сам захід проходив на тлі посилених заходів безпеки через побоювання атак дронів.

Західні оглядачі також звертають увагу на втому російського суспільства від війни, економічні труднощі та великі втрати армії РФ. За оцінками аналітиків, Путін намагається балансувати між радикальними прихильниками продовження війни та потребою пояснити населенню відсутність масштабних успіхів на фронті.

Водночас офіційний Київ наголошує, що Росія наразі не демонструє реального наміру припинити агресію. Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що Кремль продовжує готувати нові атаки та не відмовився від своїх цілей у війні.

Плани РФ щодо Києва

15 травня президент Володимир Зеленський показав відповідні документи, здобуті ГУР. У них йдеться про майже два десятки політичних центрів і військові пункти. Окрім того, з його слів, Україна терміново посилює оборону Києва спроби Росії втягнути сусідню Білорусь у пряму військову агресію.

Зауважимо, що перед парадом на 9 Травня кремлівська влада погрожувала ударами «Орешніком» по Києву. За «зіпсоване свято» на Красній площі обіцяли помсту. Водночас в ISW наголошували, що залякуваннями Москва намагалася замаскувати слабкість, яку виявили атаки ЗСУ в глибокий тил РФ.

Втім, після «перемир’я» вночі та зранку 14 травня російська армія здійснила один з найбільших ударів по Києву, під час якого загинуло 24 людини. Аналітики наголошують, що масована атака не порушила припинення вогню. Втім, демонструє, що Москва — недобросовісний переговорник.

