У зіркових лелек Одарки та Грицика вилупилося друге пташеня (фото, відео)

Одарка і пташеня

У зіркової пари лелек Одарки та Грицика вилупилося друге пташеня. Про це повідомили на сторінці спостереження за птахами.

Малюк з’явився на світ 18 травня о 18:38. У дописі жартома зазначили, що це сталося саме тоді, коли Одарка намагалася нагодувати Лельовича - перше пташеня - жабами. Друге пташеня назвали Махаон.

Тепер у гнізді вже двоє пташенят, за життям яких спостерігають тисячі глядачів онлайн. Користувачі соцмереж активно вітають лелечу родину з поповненням та стежать за тим, як батьки доглядають за малюками.

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли, що польська лелека Збися несподівано змінила країну гніздування та оселилася в Україні. Це рідкісний випадок міграції, який вже зацікавив науковців.

