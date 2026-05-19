У зіркових лелек Одарки та Грицика вилупилося друге пташеня (фото, відео)

У відомої пари лелек Одарки та Гриццика сталося поповнення — 18 травня у гнізді з’явилося друге пташеня.

Олена Кузьмич
Одарка і пташеня

Одарка і пташеня / © Скрін-шот трансляції

У зіркової пари лелек Одарки та Грицика вилупилося друге пташеня. Про це повідомили на сторінці спостереження за птахами.

Малюк з’явився на світ 18 травня о 18:38. У дописі жартома зазначили, що це сталося саме тоді, коли Одарка намагалася нагодувати Лельовича - перше пташеня - жабами. Друге пташеня назвали Махаон.

Тепер у гнізді вже двоє пташенят, за життям яких спостерігають тисячі глядачів онлайн. Користувачі соцмереж активно вітають лелечу родину з поповненням та стежать за тим, як батьки доглядають за малюками.

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли, що польська лелека Збися несподівано змінила країну гніздування та оселилася в Україні. Це рідкісний випадок міграції, який вже зацікавив науковців.

