Меркель категорично відкинула роль посередниці у війні РФ проти України

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель категорично відкинула можливість стати посередницею у переговорах між Європейським Союзом та Росією щодо завершення війни в Україні.

Про це вона заявила під час форуму WDR Europaforum у Берліні, повідомляють європейські ЗМІ.

Меркель наголосила, що серйозні переговори з Кремлем можуть вести лише чинні політики, які мають реальну владу та повноваження. За її словами, під час переговорів після окупації Криму 2014 року вона могла спілкуватися з російським диктатором Володимиром Путіним лише тому, що тоді була главою уряду Німеччини.

Водночас ексканцлерка розкритикувала Європу за недостатнє використання дипломатичних можливостей у питанні війни РФ проти України. Меркель вважає, що ЄС має активніше брати участь у дипломатичних контактах із Москвою, а не покладатися лише на США.

Раніше у Євросоюзі обговорювали можливість призначення спеціального посередника для контактів із Росією. Серед кандидатів називали Ангелу Меркель, колишнього прем’єра Італії Маріо Драгі та президента Фінляндії Александра Стубба.

