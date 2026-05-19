рамп відклав удар по Ірану після прохань лідерів країн Перської затоки

Президент США Дональд Трамп повідомив, що вирішив відкласти запланований військовий удар по Ірану після звернення лідерів Катару, Саудівської Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Про це американський лідер написав у своїй соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, емір Катару Тамім бін Хамад аль-Тані, спадкоємний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман та президент ОАЕ Мохаммед бін Заїд аль-Нагаян закликали його відмовитися від атаки, яка нібито була запланована на найближчий день.

Як зазначив президент США, арабські лідери переконували його, що наразі тривають серйозні переговори і ще є шанс досягти домовленостей.

Трамп заявив, що потенційна угода має гарантувати, що Іран не отримає ядерної зброї. За його словами, саме з поваги до позиції союзників він доручив міністру оборони Піту Гегсету, голові Об’єднаного комітету начальників штабів Деніелу Кейну та американським військовим не завдавати удару.

Водночас глава Білого дому наголосив, що США готові до масштабної військової операції, якщо переговори проваляться і сторони не зможуть досягти прийнятної угоди.

Раніше видання The New York Times повідомляв, що радники Трампа вже підготували сценарії відновлення військових ударів у разі, якщо дипломатичні переговори остаточно зайдуть у глухий кут.

