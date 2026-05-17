Війна в Ірані: світові виробники навипередки скуповують сировину, під ударом цілі галузі

Через війну страждають економіки світу / © Pixabay

Реклама

Світові промислові підприємства розгорнули масштабну кампанію з дострокового накопичення готової продукції та сировини, намагаючись захистити свій бізнес від дефіциту палива. Головною причиною такої паніки став третій місяць повномасштабної війни на Близькому Сході з Іраном.

Про це повідомляє Bloomberg.

Такі масштабні проблеми у виробництві безпосередньо загрожують гаманцям звичайних громадян, адже будь-який дефіцит сировини на заводах неминуче призводить до здорожчання кінцевих товарів на полицях магазинів.

Реклама

Подібні ефекти можуть посилити базовий інфляційний тиск, за яким уважно стежать світові центральні банки перед черговими засіданнями щодо монетарної політики у червні. Водночас конфлікт має нерівномірний географічний вплив — найбільше постраждала економіка єврозони, зокрема Німеччина, тоді як Велика Британія та Японія виявилися стабільнішими.

Уповільнення економічного розвитку єврозони вже підтверджують експерти. Старший економіст Bloomberg Economics Давід Пауелл зазначив, що валовий внутрішній продукт єврозони зріс лише на 0,1%. За його даними, війна в Ірані та пов’язаний із нею сировинний шок почали завдати шкоди європейській економіці ще наприкінці лютого, коли конфлікт лише спалахнув, суттєво обмеживши внутрішній попит через стрибок цін на енергоносії.

Конфлікт в Ірані вплинув на глобальний ринок — останні новини

Світові ринки нафти опинилися під тиском через війну між США, Ізраїлем та Іраном, що вплинуло на ціноутворення.

Однією з ключових причин зростання цін стало порушення судноплавства через Ормузьку протоку, через яку проходить близько 20% світових постачань нафти і газу. Це спричинило додаткову невизначеність на ринку та формування так званої «премії за ризик», яка враховується у вартості енергоносіїв.

Реклама

Ситуація ускладнюється зростанням страхових витрат, скороченням морських перевезень і необхідністю використовувати довші маршрути для транспортування ресурсів, оминаючи Близький Схід. У результаті збільшується загальна вартість постачання нафти.

Здорожчання нафти має комплексний вплив на економіку, зокрема на ціни пального, транспортування товарів та сільське господарство. Це пов’язано з тим, що нафтохімічні продукти використовуються у виробництві понад 6000 товарів повсякденного вжитку.

Водночас країни змінюють підхід до управління ресурсами, формуючи резерви на випадок криз. Це вимагає додаткових витрат на інфраструктуру, зберігання та страхування, що також впливає на кінцеву вартість енергоносіїв.

Експерти відзначають зміну поведінки споживачів і бізнесу: зменшення обсягів подорожей, зростання використання громадського транспорту та інвестиції в енергоефективність і альтернативну енергетику.

Реклама

Новини партнерів