Удар по Україні: як вплинуть нові обмеження ЄС на імпорт сталі

Від 1 липня Європейський Союз майже вдвічі скоротить квоти на імпорт сталі та введе додаткове мито у розмірі 50% на позалімітні поставки. Як заявили в Брюсселі, цей захід покликаний захистити внутрішній ринок від глобального надлишку продукції, через який європейські підприємства змушені скорочувати потужності та масово звільняти працівників.

Експерти попереджають, що такий план ЄС Київ життєво важливих експортних доходів, пише Financial Times.

За словами керівника офісу генерального директора «Метінвесту» сталеливарної та гірничодобувної компанії Олександра Водовіза, такий крок Брюсселя знищить будь-яку можливість українських компаній виходити на європейський ринок.

Відповідно до правил Світової організації торгівлі (СОТ), скорочена квота застосовуватиметься до всіх торговельних партнерів ЄС, включаючи такі країни, як Україна, які мають угоди про вільну торгівлю з блоком.

FT зазначає, що на такий крок Брюссель пішов після тиску з боку членів на чолі з Францією, Іспанією та Польщею, які мали реагувати на надлишок, спричинений китайським перевиробництвом.

Європейська Комісія самостійно розподіляє оновлені квоти і наразі домовляється з Києвом та ще близько 20 країнами про пільгові умови. На минулих переговорах у Женеві Брюссель запропонував Україні безмитну річну квоту в розмірі 713 тисяч тонн. Це значно менше за минулорічний показник, коли Київ експортував до ЄС 2,65 мільйона тонн сталі, оскільки європейський ринок залишається основним для українських металургів.

Українська чиновники попереджають, що скорочення експорту на 70% порівняно з минулим роком може коштувати бюджету до 1 мільярда євро втрачених доходів, і це на тлі посилення російських атак.

Київ наголошує, що такі обмеження порушують чинну торговельну угоду з ЄС, яка гарантує безмитний режим. У відповідь Єврокомісія запевнила, що врахує складну ситуацію та виділить Україні індивідуальну квоту, яка гарантуватиме збут, хоча й у менших обсягах.

Альтернативи європейському ринку для України наразі немає

У компанії «Метінвест» підкреслили, що швидкої альтернативи європейському ринку для українських металургів зараз немає.

«Ми розглядаємо різні ринки, але на цих ринках є росіяни, Туреччина, і в них електроенергія в 10 разів дешевша, ніж у нас. Їх не обстрілюють і не бомбардують щодня… ми не бачимо жодної можливості конкурувати з ними на їхніх основних ринках. Нашим основним ринком завжди була Європа», — наголосив Олександр Водовіз.

Європарламент під час обговорень із країнами блоку закликав забезпечити для України особливі умови імпорту через критичну безпекову ситуацію в країні, зазначає FT.

Депутатка Карін Карлсбро, яка відповідає за цей документ, наголосила, що від Єврокомісії чекають максимального сприяння Києву. За її словами, статус кандидата на вступ до ЄС та унікальні воєнні виклики вимагають від Брюсселя виняткового підходу під час перегляду квот.

