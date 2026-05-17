Удар по Украине: как повлияют новые ограничения ЕС на импорт стали

С 1 июля Европейский Союз почти вдвое сократит квоты на импорт стали и введет дополнительную пошлину в размере 50% на внелимитные поставки. Как заявили в Брюсселе, эта мера призвана защитить внутренний рынок от глобального избытка продукции, из-за которого европейские предприятия вынуждены сокращать мощности и массово увольнять работников.

Эксперты предупреждают, что такой план ЕС Киев жизненно важных экспортных доходов, пишет Financial Times.

По словам руководителя офиса генерального директора «Метинвеста» сталелитейной и горнодобывающей компании Александра Водовиза, такой шаг Брюсселя уничтожит любую возможность украинских компаний выходить на европейский рынок.

В соответствии с правилами Всемирной торговой организации (ВТО), сокращенная квота будет применяться ко всем торговым партнерам ЕС, включая такие страны, как Украина, которые имеют соглашения о свободной торговле с блоком.

FT отмечает, что на такой шаг Брюссель пошел после давления со стороны членов во главе с Францией, Испанией и Польшей, которые должны были реагировать на избыток, вызванный китайским перепроизводством.

Европейская Комиссия самостоятельно распределяет обновленные квоты и сейчас договаривается с Киевом и еще около 20 странами о льготных условиях. На прошлых переговорах в Женеве Брюссель предложил Украине беспошлинную годовую квоту в размере 713 тысяч тонн. Это значительно меньше прошлогоднего показателя, когда Киев экспортировал в ЕС 2,65 миллиона тонн стали, поскольку европейский рынок остается основным для украинских металлургов.

Украинские чиновники предупреждают, что сокращение экспорта на 70% по сравнению с прошлым годом может стоить бюджету до 1 миллиарда евро потерянных доходов, и это на фоне усиления российских атак.

Киев отмечает, что такие ограничения нарушают действующее торговое соглашение с ЕС, которое гарантирует беспошлинный режим. В ответ Еврокомиссия заверила, что учтет сложную ситуацию и выделит Украине индивидуальную квоту, которая будет гарантировать сбыт, хотя и в меньших объемах.

Альтернативы европейскому рынку для Украины пока нет

В компании «Метинвест» подчеркнули, что быстрой альтернативы европейскому рынку для украинских металлургов сейчас нет.

«Мы рассматриваем разные рынки, но на этих рынках есть россияне, Турция, и у них электроэнергия в 10 раз дешевле, чем у нас. Их не обстреливают и не бомбардируют ежедневно… мы не видим никакой возможности конкурировать с ними на их основных рынках. Нашим основным рынком всегда была Европа», — подчеркнул Александр Водовоз.

Европарламент в ходе обсуждений со странами блока призвал обеспечить для Украины особые условия импорта из-за критической ситуации с безопасностью в стране, отмечает FT.

Депутат Карин Карлсбро, которая отвечает за этот документ, подчеркнула, что от Еврокомиссии ждут максимального содействия Киеву. По ее словам, статус кандидата на вступление в ЕС и уникальные военные вызовы требуют от Брюсселя исключительного подхода при пересмотре квот.

