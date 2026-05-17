- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 797
- Час на прочитання
- 1 хв
В обласному центрі російський дрон влетів у ТЦ
У Сумах зафіксовано влучання ворожого дрона у ТЦ.
Вночі армія РФ ударила по Сумах. Під атакою опинився торговельний центр.
Про це повідомили в МВА.
Попередньо, пошкоджено близько 30 вікон у житловій багатоповерхівці. У Зарічному районі російський безпілотник влучив по прибудинковій території.
За даними ОВА, за минулу добу зафіксовано майже 80 обстрілів по 30 населених пунктах у 21 громаді області. Постраждали троє осіб.
Атаки по Україні 17 травня — останні новини
Зрання росіяни завдали удару бойовим дроном по Шевченківському району Харкову.
Уночі росіяни атакували ударними дронами Дніпро. За останніми даними, є постраждалі.
«Троє постраждалих через нічну атаку росіян на Дніпро. До лікарів звернулися двоє чоловіків — 50 та 60 років. Їм надали необхідну допомогу. Обидва будуть лікуватися амбулаторно», — зазначив очільник ОВА.