Укрaїнa
В обласному центрі російський дрон влетів у ТЦ

У Сумах зафіксовано влучання ворожого дрона у ТЦ.

Анастасія Павленко
Російський дрон

© Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Вночі армія РФ ударила по Сумах. Під атакою опинився торговельний центр.

Про це повідомили в МВА.

Попередньо, пошкоджено близько 30 вікон у житловій багатоповерхівці. У Зарічному районі російський безпілотник влучив по прибудинковій території.

За даними ОВА, за минулу добу зафіксовано майже 80 обстрілів по 30 населених пунктах у 21 громаді області. Постраждали троє осіб.

Атаки по Україні 17 травня — останні новини

Зрання росіяни завдали удару бойовим дроном по Шевченківському району Харкову.

Уночі росіяни атакували ударними дронами Дніпро. За останніми даними, є постраждалі.

«Троє постраждалих через нічну атаку росіян на Дніпро. До лікарів звернулися двоє чоловіків — 50 та 60 років. Їм надали необхідну допомогу. Обидва будуть лікуватися амбулаторно», — зазначив очільник ОВА.

