Росіяни зрання атакують обласний центр — що відомо
Окупанти не припиняють тероризувати Харків. Зрання у місті неспокійно.
Сьогодні, 17 травня, зрання росіяни завдали удару бойовим дроном по Шевченківському району Харкову.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
Він зазначив, що наразі уточнюють наслідки ворожої атаки. Подробиці будуть згодом.
Нагадаємо, в ніч проти 17 травня атакували ударними безпілотниками Харків. Влучання зафіксовані в Салтівському та Київському районах міста.
У Запоріжжі також пролунало кілька потужних вибухів, внаслідок чого двоє людей отримали поранення.
