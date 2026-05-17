"Євробачення-2026": що відомо про переможницю конкурсу — болгарську співачку Dara

Артистка принесла Болгарії першу за всю історію перемогу на "Євробаченні".

Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Переможниця "Євробачення-2026" Dara

Переможниця "Євробачення-2026" Dara / © Associated Press

У суботу, 16 травня, у Відні, Австрія, відгримів міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2026".

Ювілейний конкурс дійсно здивував неочікуваними результатами. Хоч букмекери тривалий час впевнено прогнозували перемогу Фінляндії, проте кришталевий кубок виборола інша країна. Переможницею "Євробачення-2026" стала Болгарія. Співачка Dara принесла країні першу за всю історію перемогу на міжнародному пісенному конкурсі.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися все, що відомо про цьогорічну переможницю "Євробачення".

Артистка народилась 9 вересня 1998 року у болгарському місті Варна. Свою музичну кар'єру виконавиця розпочала 2015 року. Юна Dara, справжнє ім'я якої Дарина Йотова, дебютувала у болгарській версії проєкту X Factor, де посіла "бронзу".

Свій дебютний сингл K'vo ne chu співачка випустила влітку 2016 року. Композиція швидко здобула популярність в болгарських чартах. А от перший повноцінний альбом Dara побачив світ навесні 2022 року.

Що цікаво, артистка від 2021 року є тренеркою проєкту "Голос Болгарії". За цей час вже двоє підопічних виконавиці вигравали проєкт.

Зазначимо, 2026 року Dara перемогла на болгарському національному відборі та вирушила представляти країну на "Євробаченні-2026". Врешті, артистка здобула першу перемогу для Болгарії. У фіналі "Євробачення-2026" співачка отримала від глядачів та суддів 516.

Нагадаємо, Україну цьогоріч представляла співачка LELÉKA з піснею Ridnym. Пропонуємо дізнатися, яке місце на конкурсі посіла артистка.

