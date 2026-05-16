"Євробачення-2026": фаворитка букмекерів розірвала залу віртуозною грою на скрипці серед вогню

Фінляндія на "Євробаченні-2026" / © Associated Press

Реклама

Просто зараз у Відні – столиці Австрії – минає грандіозний фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026".

Вже половина країн показали свої номери. Настала черга й фаворитів букмекерів, яким із чималим відривом пророкують перемогу, - фінському дуету Linda Lampenius x Pete Parkkonen. Артисти на сцені виконали трек Liekinheitin.

Pete Parkkonen відповідав за вокальну частину. Він дивував залу своїм чуттєвим голосом. А от у Linda Lampenius була інша задача. Артистка віртуозно грала на скрипці. Зала була просто в захваті, що було чутно з реакції глядачів.

Реклама

Фінляндія на "Євробаченні-2026" / © Associated Press

Загалом, артисти дивували співом, грою на музичних інструментах. На сцені особливої атмосфери додавав вогонь, на тлі якого виступили Linda Lampenius x Pete Parkkonen.

Чи виявляться букмекерські прогнози правдивими – стане відомо вже незабаром. Поки в таблиці лідирують Фінляндія, Австралія та Болгарія.

Зазначимо, представниця України вже теж виступила на сцені "Євробачення-2026". Співачка LELÉKA просто зі сцени промовила важливі для українців слова.

Новини партнерів