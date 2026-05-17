Ворог завдав масованих ударів по кількох обласних центрах
Влада закликає не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
У ніч проти 17 травня російські війська масовано атакували Дніпро, Запоріжжя та Суми ударними безпілотниками.
Про це повідомляє місцева влада.
Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа заявив, що внаслідок атаки БпЛА у Дніпрі виникли численні пожежі.
Тим часом виконувач обов’язків міського голови Сум Артем Кобзар повідомив, що місто перебуває під масованою атакою дронів.
У Запорізькій області ворог атакував автозаправну станцію, проінформував голова ОВА Іван Федоров.
Він закликав мешканців залишатися у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 16 травня атакували ударними безпілотниками Суми та Харків.
Ми раніше інформували, що у Запоріжжі пролунало кілька потужних вибухів, внаслідок чого двоє людей отримали поранення.