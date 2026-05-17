Ворог завдав масованих ударів по кількох обласних центрах

Наслідки атаки на АЗС / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Реклама

У ніч проти 17 травня російські війська масовано атакували Дніпро, Запоріжжя та Суми ударними безпілотниками.

Про це повідомляє місцева влада.

Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа заявив, що внаслідок атаки БпЛА у Дніпрі виникли численні пожежі.

Реклама

Тим часом виконувач обов’язків міського голови Сум Артем Кобзар повідомив, що місто перебуває під масованою атакою дронів.

У Запорізькій області ворог атакував автозаправну станцію, проінформував голова ОВА Іван Федоров.

Він закликав мешканців залишатися у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 16 травня атакували ударними безпілотниками Суми та Харків.

Реклама

Ми раніше інформували, що у Запоріжжі пролунало кілька потужних вибухів, внаслідок чого двоє людей отримали поранення.

Новини партнерів