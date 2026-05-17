Враг нанес массированные удары по нескольким областным центрам

Последствия атаки на АЗС

В ночь на 17 мая российские войска массированно атаковали Днепр, Запорожье и Сумы ударными беспилотниками.

Об этом сообщают местные власти.

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа заявил, что в результате атаки БпЛА в Днепре возникли многочисленные пожары.

Между тем исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь сообщил, что город находится под массированной атакой дронов.

В Запорожской области враг атаковал автозаправочную станцию, проинформировал глава ОВА Иван Федоров.

Он призвал жителей оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 16 мая атаковали ударными беспилотниками Сумы и Харьков.

Мы ранее информировали, что в Запорожье прозвучало несколько мощных взрывов, в результате чего два человека получили ранения.

