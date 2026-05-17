- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 53
- Время на прочтение
- 1 мин
Враг нанес массированные удары по нескольким областным центрам
Власти призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
В ночь на 17 мая российские войска массированно атаковали Днепр, Запорожье и Сумы ударными беспилотниками.
Об этом сообщают местные власти.
Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа заявил, что в результате атаки БпЛА в Днепре возникли многочисленные пожары.
Между тем исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь сообщил, что город находится под массированной атакой дронов.
В Запорожской области враг атаковал автозаправочную станцию, проинформировал глава ОВА Иван Федоров.
Он призвал жителей оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.
Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 16 мая атаковали ударными беспилотниками Сумы и Харьков.
Мы ранее информировали, что в Запорожье прозвучало несколько мощных взрывов, в результате чего два человека получили ранения.