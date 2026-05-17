ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
53
Время на прочтение
1 мин

Враг нанес массированные удары по нескольким областным центрам

Власти призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Комментарии
Последствия атаки на АЗС

Последствия атаки на АЗС

В ночь на 17 мая российские войска массированно атаковали Днепр, Запорожье и Сумы ударными беспилотниками.

Об этом сообщают местные власти.

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа заявил, что в результате атаки БпЛА в Днепре возникли многочисленные пожары.

Между тем исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь сообщил, что город находится под массированной атакой дронов.

В Запорожской области враг атаковал автозаправочную станцию, проинформировал глава ОВА Иван Федоров.

Он призвал жителей оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 16 мая атаковали ударными беспилотниками Сумы и Харьков.

Мы ранее информировали, что в Запорожье прозвучало несколько мощных взрывов, в результате чего два человека получили ранения.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
53
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie