Большой областной центр потрясли взрывы: РФ атакует город

Дым после атаки. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

В субботу, 16 мая, в Запорожье раздалось несколько мощных взрывов. Российская армия атаковала город.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

«Россияне снова атакуют областной центр», — подчеркнул чиновник.

По состоянию на 09:30 известно, что ранены двое мужчин, 30 и 40 лет. У них осколочные ранения.

Напомним, вчера в среду дня РФ ударила по Запорожье. После прилета в городе возникли пожары. Оккупанты попали БпЛА по объекту промышленной инфраструктуры. Также российские беспилотники повредили частные дома. Один человек погиб.

