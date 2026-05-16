Большой областной центр потрясли взрывы: РФ атакует город
По данным местных властей, Запорожье атаковали российские беспилотники.
Дополнено новыми материалами
В субботу, 16 мая, в Запорожье раздалось несколько мощных взрывов. Российская армия атаковала город.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
«Россияне снова атакуют областной центр», — подчеркнул чиновник.
По состоянию на 09:30 известно, что ранены двое мужчин, 30 и 40 лет. У них осколочные ранения.
Напомним, вчера в среду дня РФ ударила по Запорожье. После прилета в городе возникли пожары. Оккупанты попали БпЛА по объекту промышленной инфраструктуры. Также российские беспилотники повредили частные дома. Один человек погиб.
