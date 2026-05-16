Ночной террор Киевщины — что известно о взрывах

В регионе работала ПВО / © Associated Press

Ночью россияне атаковали Киевскую область — за минувшие сутки воздушная тревога в области объявлялась несколько раз.

Об этом сообщил глава КОВА Николай Калашник.

«В Киевской области работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. Самое главное — среди населения нет пострадавших. Последствия атаки зафиксированы в Вышгородском районе. Поврежден частный дом и территория коммунального предприятия. Обломками и взрывной волной повреждены семь транспортных средств — грузовики, трактор и легковые автомобили», — отметил он.

На местах сразу же начали работать все необходимые оперативные службы.

Ночная атака по Украине 16 мая — последние новости

В Воздушных силах сообщили, что в ночь на 16 мая россияне атаковали Украину 294 ударными БпЛА. ПВО обезвредило 269 российских БпЛА на севере, юге, в центре и на востоке страны. Зафиксированы попадания 20 ударных БПЛА в 15 местах, а также падение обломков в девяти местах.

Армия России ночью атаковала Измаильский район Одесской области дронами, в результате чего пострадали люди, были повреждены объекты критической инфраструктуры и жилые дома.

По информации РГА, есть пострадавшие, которым оказывают медицинскую помощь. В то же время тяжелые ранения не зафиксированы.

Также россияне атаковали дронами центральную часть Харькова, пострадал один человек, сообщил мэр города Игорь Терехов.

В результате обстрела в Шевченковском районе повреждены три выхода из метро, три остановки общественного транспорта, контактная сеть городского электротранспорта, здание учебного заведения и остекление в близлежащих зданиях. В Киевском районе Харькова фиксируют падение обломков БпЛА на детскую площадку. Пострадавших нет.

В Херсоне пострадали двое 60-летних жителей города в результате артиллерийских обстрелов. Также россияне атаковали автобус из дрона, пострадал водитель.

