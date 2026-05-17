"Євробачення-2026": Вєрка Сердючка і Руслана потужно запалили у фіналі та підняли всю залу у танці

Артисти долучились до попурі разом з іншими зірками конкурсу.

Вєрка Сердючка у фіналі "Євробачення-2026" / © Associated Press

Щойно у фіналі "Євробачення-2026" виступили всі 25 країн-учасниць і наразі триває голосування.

А поки ж глядачів розважають зірки міжнародного пісенного конкурсу за минулі роки. Без українців не минулось. Зокрема, на сцені своїми виступами потішили співачка Руслана та артистка Вєрка Сердючка. Вони долучились до попурі та виконали разом із іншими виконавцями популярні хіти.

Вєркі Сердючці взагалі доручили відповідальну місію. Виконавиця наприкінці заспівала а капела, а зал тим часом піднявся у танці та співав в унісон разом із артисткою.

Також у попурі взяли участь фінський гурт Lordi, Еріка Вікман, норвезький артист Олександр Рибак та багато інших.

Зазначимо, своїм потужним номером у фіналі "Євробачення-2026" потішила представниця України, співачка LELÉKA. Окрім того, артистка приємно здивувала українців. Виконавиця просто зі сцени промовила важливі слова.

Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію. Дивіться "Євробачення-2026" разом із нами та не пропускайте, чим дивує ювілейний пісенний конкурс.

