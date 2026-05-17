ЗСУ розтрощили техніку та ліквідували понад тисячу росіян: дані Генштабу
Станом на 17 травня 2026 року Росія втратила близько 1 348 790 осіб та 11 938 танків.
Російська армія продовжує зазнавати втрат у техніці та живій силі. За останню добу Сили оборони України ліквідували 1170 загарбників та знищили десятки одиниць ворожої артилерії.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 17.05.26 орієнтовно склали
особового складу — близько 1 348 790 (+1 170) осіб
танків — 11 938 (+1)
бойових броньованих машин — 24 578 (+4)
артилерійських систем — 42 215 (+82)
РСЗВ — 1 790 (+2)
засоби ППО — 1 384 (+3)
літаків — 436 (+1)
гелікоптерів — 352
наземних робототехнічних комплексів — 1 410 (+13)
БПЛА оперативно–тактичного рівня — 295 454 (+2 131)
крилаті ракети — 4 628 (+2)
кораблі / катери — 33
підводні човни — 2
автомобільна техніка та автоцистерни — 97 118 (+325)
спеціальна техніка — 4 196 (+5)
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що за квітень 2026 року Росія втратила понад 35 тисяч осіб убитими та пораненими. Україна вдвічі збільшила кількість середньодальних ударів і готує масове впровадження роботів на фронті.