Після напруги прийде полегшення: прогноз за оракулом Ленорман на 17 травня
17 травня стане днем поступового прояснення — те, що викликало тривогу або сумніви, почне втрачати силу.
День проходить під впливом карт Дерево — Зірки — Серце.
Це поєднання відновлення, надії і емоційного тепла.
Загальна енергія дня
Після нестабільних або емоційно складних днів ситуація почне вирівнюватися.
З’явиться більше спокою і впевненості у майбутньому.
Робота і фінанси
У професійній сфері можливі:
— поступове вирішення проблем
— хороші ідеї або натхнення
— стабілізація ситуації
Це день, коли не потрібно поспішати — важливіше відновити баланс.
Стосунки
У стосунках стане більше щирості і тепла.
Можливі:
— емоційне зближення
— підтримка
— відновлення довіри після напруги
День добре підходить для спокійних розмов.
Психологічний стан
Внутрішня напруга почне спадати.
З’явиться потреба у затишку, теплі і людській підтримці.
Порада від Ленорман
Дайте собі час відновитися.
Не всі відповіді приходять через боротьбу — іноді вони приходять через спокій.
17 травня — це день, коли після тривоги знову з’являється світло.
І саме воно допоможе побачити правильний шлях.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.