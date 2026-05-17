Астрологія
228
2 хв

Після напруги прийде полегшення: прогноз за оракулом Ленорман на 17 травня

17 травня стане днем поступового прояснення — те, що викликало тривогу або сумніви, почне втрачати силу.

Олена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

День проходить під впливом карт Дерево — Зірки — Серце.
Це поєднання відновлення, надії і емоційного тепла.

Загальна енергія дня

Після нестабільних або емоційно складних днів ситуація почне вирівнюватися.
З’явиться більше спокою і впевненості у майбутньому.

Робота і фінанси

У професійній сфері можливі:
— поступове вирішення проблем
— хороші ідеї або натхнення
— стабілізація ситуації

Це день, коли не потрібно поспішати — важливіше відновити баланс.

Стосунки

У стосунках стане більше щирості і тепла.

Можливі:
— емоційне зближення
— підтримка
— відновлення довіри після напруги

День добре підходить для спокійних розмов.

Психологічний стан

Внутрішня напруга почне спадати.
З’явиться потреба у затишку, теплі і людській підтримці.

Порада від Ленорман

Дайте собі час відновитися.
Не всі відповіді приходять через боротьбу — іноді вони приходять через спокій.

17 травня — це день, коли після тривоги знову з’являється світло.

І саме воно допоможе побачити правильний шлях.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та тяжку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

