"Кілзона" під Краматорськом розширюється: росіяни готуються до нового наступу

Розширення «кілзони» під Краматорськом / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Російські окупанти розширюють «кілзону» на фронті. Вони намагаються розширити її також біля Краматорська. Поблизу Бахмута ворог готується до нового наступу.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Росіяни розширюють «кілзону» біля Краматорська

Попри великі втрати живої сили та техніки, росіяни не зупиняються у своєму наступі на Україну. Однак наступальна сила ворога поступово послаблюється. Росіяни відтепер обмежуються локальними штурмами й змушені використовувати менш ефективні способи та засоби атак.

Ворог продовжує наступ відразу на кількох напрямках фронту. Найбільшу небезпеку нині фіксують біля Краматорська — там ворог намагається розширити «кілзону» за допомогою FPV-дронів.

Учора, 16 травня, росіяни продовжили йти у наступ на кількох напрямках фронту. Зокрема, ворог зосередився на таких точках:

Сумщина: росіяни проводили інфільтраційні місії неподалік від Сопича.

Харківщина: росіяни продовжили штурми Куп’янська та Борової. Просувань не зафіксовано.

Донеччина: росіяни намагаються розширити «кілзону» майже до Краматорська. Вони застосовують дрони «Молнія» та гатять по тилових районах. Росіяни накопичують техніку біля Бахмута, ймовірний наступ на Костянтинівському напрямку.

ЗСУ проводять контратаки та уражають російські командні пункти, попри постійний вогонь. Військові аналітики повідомили, що росіяни вкотре вдаються до старої тактики: на півдні України ворог лізе по газових трубах, аби прорватися до міст.

Сили оборони Півдня повідомляли, що всередині газових труб росіяни навчаються виживати, а також налаштовують собі там зв’язок.

Наступні удари по РФ

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони визначають цілі для подальших далекобійних ударів по території Росії. Такі дії є справедливою відповіддю на масовані ворожі атаки по українських містах і селах, які забирають життя десятків людей.

Основними мішенями для майбутніх ударів стануть об’єкти російської нафтової промисловості, що фінансують війну, підприємства військово-промислового комплексу держави-агресорки, а також конкретні воєнні злочинці.

Президент наголосив, що Україна не залишить без наслідків жодну атаку проти своїх громадян.

