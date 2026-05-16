17 травня 2026 року — неділя. 1543-й день війни в Україні.

Завтра, 17 травня, віряни святкують День пам’яті святого апостола Андроніка та інших. Він був одним із 70-ти апостолів Ісуса Христа та родичем апостола Павло. У Посланні до римлян Павло згадує Андроніка разом із святою Юнією як своїх «співплемінників» і людей, які увірували в Христа ще раніше за нього. Андронік ревно проповідував Євангеліє, навертав язичників до християнства та став єпископом Паннонії. За переказами, він разом із Юнією зазнав переслідувань, ув’язнення та мученицької смерті за віру.

17 травня в Україні і світі святкують Всесвітній день комунікацій. Ідея свята виникла після Другого Ватиканського собору у 1960-х роках. Головна мета дня — нагадати, що комунікація може як об’єднувати людей, так і впливати на суспільство через інформацію, слова та медіаконтент.

Також 17 травня День народження Інтернету. Неофіційне свято, присвячене появі глобальної мережі, яка змінила спосіб спілкування, навчання та отримання інформації у світі. Дата 17 травня пов’язана зі святкуванням розвитку інформаційного суспільства та телекомунікацій. Цього дня часто проводять тематичні заходи, присвячені цифровим технологіям та онлайн-комунікації.

А ще 17 травня День пам’яті жертв політичних репресій в Україні. Припадає на третю неділю травня. Пам’ятна дата в Україні, присвячена вшануванню людей, які постраждали від переслідувань, арештів, заслань, катувань і страт у часи тоталітарного радянського режиму. Цей день встановили указом президента України 2007 року, щоб зберегти пам’ять про мільйони невинних жертв політичного терору. Наймасовішими репресії були у 1930–1950-х роках за правління Йосип Сталін. Людей переслідували за політичні погляди, українську мову й культуру, релігійні переконання або навіть без жодної провини.

17 травня святкують Всесвітній день випічки. Ідея свята виникла як заклик хоча б раз на рік спробувати щось спекти власноруч і пригостити близьких. Згодом День випічки став популярним у багатьох країнах світу, особливо серед любителів кулінарії, кондитерів і фудблогерів.

Також 17 травня День пам’яті померлих від СНІДу. Припадає на третю неділю травня. Головна мета цього дня — вшанувати людей, які померли від ускладнень, спричинених ВІЛ/СНІД, а також підтримати тих, хто живе з ВІЛ, і нагадати суспільству про важливість профілактики та доступу до лікування. Ініціатива виникла у 1980-х роках як частина глобального руху проти стигматизації людей із ВІЛ. З часом вона переросла у символ пам’яті, солідарності та просвітництва.

А ще 17 травня Міжнародний день телефону довіри для дітей. Свято започатковане організацією Child Helpline International, щоб привернути увагу до права кожної дитини на безпечну, конфіденційну й безкоштовну психологічну допомогу. Головна ідея цього дня — нагадати, що дитина не має залишатися наодинці зі своїми проблемами. Телефони довіри працюють для того, щоб підтримати у складних ситуаціях.

17 травня святкують Всесвітній день електрозв’язку та інформаційної спільноти. Міжнародне свято, яке присвячене розвитку телекомунікацій, цифрових технологій та ролі інформаційного суспільства у сучасному світі. День встановлено за ініціативою Міжнародний союз електрозв’язку — спеціалізованої установи ООН, яка координує глобальний розвиток зв’язку, інтернету та цифрової інфраструктури.

Також 17 травня Всесвітній день обізнаності про нейрофіброматоз. Нейрофіброматоз — це група спадкових хвороб, які впливають на ріст нервових тканин. Він може проявлятися появою пухлин на нервах, змінами шкіри, проблемами із зором, слухом або розвитком нервової системи. Існують різні типи захворювання, і перебіг у кожної людини може бути дуже індивідуальним — від легких проявів до складних медичних станів.

А ще 17 травня Міжнародний день боротьби з гомофобією. День був започаткований 2004 року міжнародною організацією ILGA. Дата обрана не випадково: саме 17 травня 1990 року Всесвітня організація охорони здоров’я виключила гомосексуальність із переліку психічних захворювань.

17 травня святкують Всесвітній день пульмонолога. Пульмонологія — це напрям медицини, що вивчає легені та органи дихання, зокрема такі хвороби, як бронхіт, пневмонія, астма, хронічне обструктивне захворювання легень та інші патології. пульмонологія відіграє особливо важливу роль у сучасному світі, адже проблеми з диханням є одними з найпоширеніших.

Також 17 травня Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією. Дата була ініційована Міжнародною лігою боротьби з гіпертонією та підтримується медичними організаціями в усьому світі. Головна мета — підвищити обізнаність людей про те, що артеріальна гіпертонія часто протікає безсимптомно, але може призводити до інфаркту, інсульту та інших небезпечних ускладнень.

