Какой завтра, 17 мая, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник
Завтра, 17 мая, День памяти жертв политических репрессий. Верующие чтят память святого апостола Андроника и других. До Нового года осталось 229 дней.
17 мая 2026 года — воскресенье. 1543 день войны в Украине.
Какой завтра праздник
Завтра, 17 мая, верующие празднуют День памяти святого апостола Андроника и других. Он был одним из 70 апостолов Иисуса Христа и родственником апостола Павел. В Послании к римлянам Павел вспоминает Андроника вместе со святой Юнией как своих «соплеменников» и людей, уверовавших во Христа еще раньше него. Андроник ревностно проповедовал Евангелие, обращал язычников в христианство и стал епископом Паннонии. По преданию, он вместе с Юнией подвергся преследованиям, заключению и мученической смерти за веру.
17 мая в Украине и мире празднуют Всемирный день коммуникаций. Идея праздника возникла после Второго Ватиканского собора в 1960-х годах. Главная цель дня — напомнить, что коммуникация может как объединять людей, так и влиять на общество через информацию, слова и медиаконтент.
Также 17 мая День рождения Интернета. Неофициальный праздник, посвященный появлению глобальной сети, изменившей способ общения, обучения и получения информации в мире. Дата 17 мая связана с празднованием развития информационного общества и телекоммуникаций. В этот день часто проводятся тематические мероприятия, посвященные цифровым технологиям и онлайн-коммуникации.
А еще 17 мая День памяти жертв политических репрессий в Украине. Выпадает на третье воскресенье мая. Памятная дата в Украине посвящена чествованию людей, пострадавших от преследований, арестов, ссылок, пыток и казней во времена тоталитарного советского режима. Этот день был установлен указом президента Украины в 2007 году, чтобы сохранить память о миллионах невинных жертв политического террора. Самыми массовыми репрессии были в 1930-1950-х годах во время правления Иосиф Сталин. Людей преследовали за политические взгляды, украинский язык и культуру, религиозные убеждения или даже без всякой вины.
17 мая празднуют Всемирный день выпечки. Идея праздника возникла как призыв хотя бы раз в год попробовать что-нибудь испечь собственноручно и угостить близких. Впоследствии День выпечки стал популярен во многих странах мира, особенно среди любителей кулинарии, кондитеров и фудблогеров.
Также 17 мая День памяти умерших от СПИДа. Выпадает на третье воскресенье мая. Главная цель этого дня — почтить людей, умерших от осложнений, вызванных ВИЧ/СПИДом, а также поддержать живущих с ВИЧ и напомнить обществу о важности профилактики и доступа к лечению. Инициатива возникла в 1980-х годах как часть глобального движения против стигматизации людей с ВИЧ. Со временем она переросла в символ памяти, солидарности и просвещения.
А еще 17 мая Международный день телефона доверия для детей. Праздник организован Child Helpline International, чтобы привлечь внимание к праву каждого ребенка на безопасную, конфиденциальную и бесплатную психологическую помощь. Главная идея этого дня — напомнить, что ребенок не должен оставаться наедине со своими проблемами. Телефоны доверия работают, чтобы поддержать в сложных ситуациях.
17 мая празднуют Всемирный день электросвязи и информационного сообщества. Международный праздник, посвященный развитию телекоммуникаций, цифровых технологий и роли информационного общества в современном мире. День установлен по инициативе Международного союза электросвязи — специализированного учреждения ООН, координирующего глобальное развитие связи, интернета и цифровой инфраструктуры.
Также 17 мая Всемирный день осведомленности о нейрофиброматозе. Нейрофиброматоз — это группа наследственных болезней, которые влияют на рост нервных тканей. Он может проявляться появлением опухолей на нервах, изменениями кожи, проблемами со зрением, слухом или развитием нервной системы. Существуют разные типы заболевания, и течение у каждого человека может быть очень индивидуальным — от легких проявлений до сложных медицинских состояний.
А еще 17 мая Международный день борьбы с гомофобией. День был начат в 2004 году международной организацией ILGA. Дата выбрана не случайно: именно 17 мая 1990 г. Всемирная организация здравоохранения исключила гомосексуальность из перечня психических заболеваний.
17 мая празднуют Всемирный день пульмонолога. Пульмонология — это направление медицины, изучающее легкие и органы дыхания, в частности такие болезни, как бронхит, пневмония, астма, хроническое обструктивное заболевание легких и другие патологии. пульмонология играет особенно важную роль в современном мире, ведь проблемы с дыханием являются одними из самых распространенных.
Также 17 мая Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией. Дата была инициирована Международной лигой по борьбе с гипертонией и поддерживается медицинскими организациями во всем мире. Главная цель — повысить осведомленность людей о том, что артериальная гипертония часто протекает бессимптомно, но может приводить к инфаркту, инсульту и другим опасным осложнениям.