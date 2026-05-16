Атаки по российским НПЗ: Украина устанавливает рекорды — Reuters

Украина усилила атаки беспилотников на энергетическую инфраструктуру России / © Associated Press

Реклама

Украинские беспилотники с начала 2026 года поразили, по меньшей мере, 16 российских НПЗ, из-за чего из строя вышло около 11% мощностей нефтепереработки РФ.

Об этом пишет Reuters.

В частности, в январе-мае из-за атак БПЛА ежесуточно простаивали 95 тысяч тонн мощностей первичной переработки нефти — втрое больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Реклама

Число ударов по НПЗ за год удвоилось. Если в прошлом году за этот период зафиксировали восемь атак, то уже к марту этого года под удары попали установки суммарной мощностью почти 1 млн баррелей в сутки, а в апреле этот показатель превысил указанный уровень.

С начала года в РФ остановили 35 установок первичной переработки нефти общей мощностью более 390 тысяч тонн в сутки или около 2,85 млн баррелей.

Среди атакуемых объектов — НПЗ в Киришах, Нижнем Новгороде, Перми, Саратове, Самаре, Волгограде и Туапсе.

Аналитики отмечают, что удары повлияли на экспорт нефтепродуктов. По данным Международного энергетического агентства, в апреле экспорт сократился на 340 тысяч баррелей в сутки — до минимальных за все время наблюдений 2,2 млн баррелей.

Реклама

На фоне потери мощностей и сокращения возможностей хранения российские нефтяные компании вынуждены уменьшать добычу. По данным МЭА, в апреле он опустился до 8,83 млн баррелей в сутки — самого низкого уровня со времен пандемии.

Удары по НПЗ России — последние новости

Напомним, в ночь на 15 мая беспилотники атаковали сразу несколько регионов РФ. Одной из целей стал Рязанский НПЗ, где после серии взрывов вспыхнул масштабный пожар.

13 мая в России полностью остановил переработку нефти один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, расположенный в Пермском крае, в результате успешной атаки украинских беспилотников.

Накануне дроны превратили нефтяной терминал в Тамане в «факел». Под ударом оказались морской порт и промышленный объект в Ярославле.

Реклама

Новости партнеров