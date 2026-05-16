Україна посилила атаки безпілотників на енергетичну інфраструктуру Росії / © Associated Press

Українські безпілотники від початку 2026 року уразили щонайменше 16 російських НПЗ, через що з ладу вийшло близько 11% потужностей нафтопереробки РФ.

Про це пише Reuters.

Зокрема, у січні-травні через атаки БпЛА щодоби простоювали 95 тисяч тонн потужностей первинної переробки нафти — утричі більше, ніж за аналогічний період торік.

Кількість ударів по НПЗ за рік подвоїлася. Якщо минулого року за цей період зафіксували вісім атак, то цьогоріч уже до березня під удари потрапили установки сумарною потужністю майже 1 млн барелів на добу, а у квітні цей показник перевищив зазначений рівень.

Від початку року в РФ зупинили 35 установок первинної переробки нафти загальною потужністю понад 390 тисяч тонн на добу, або близько 2,85 млн барелів.

Серед атакованих об’єктів — НПЗ у Кірішах, Нижньому Новгороді, Пермі, Саратові, Самарі, Волгограді та Туапсе.

Аналітики зазначають, що удари вплинул на експорт нафтопродуктів. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у квітні експорт скоротився на 340 тисяч барелів на добу — до мінімальних за весь час спостережень 2,2 млн барелів.

На тлі втрати потужностей і скорочення можливостей зберігання, російські нафтові компанії змушені зменшувати видобуток. За даними МЕА, у квітні він опустився до 8,83 млн барелів на добу — найнижчого рівня від часів пандемії.

Нагадаємо, в ніч проти 15 травня безпілотники атакували одразу кілька регіонів РФ. Однією з цілей став Рязанський НПЗ, де після серії вибухів спалахнула масштабна пожежа.

13 травня у Росії повністю зупинив переробку нафти один з найбільших нафтопереробних заводів, розташований у Пермському краї, внаслідок успішної атаки українських безпілотників.

Напередодні дрони перетворили нафтовий термінал у Тамані на «факел». Під ударом також опинилися морський порт і промисловий об’єкт у Ярославлі.

