Модний хаос 2026 року: які штани зараз у тренді

Модний хаос 2026 року / © Associated Press

Ще кілька років тому все було значно простіше, або скінні, або прямий фасон. Мода давала чіткі інструкції, а ми — розуміли, що зараз носити. Проте у 2026-му модний світ остаточно втратив контроль або ж навпаки, подарував нам абсолютну свободу, про це розповіло видання The Washiongton Post.

Сьогодні e тренді одночасно широкі штани, джинси з округлим силуетом, капрі, карго, спортивні штани, кюлоти, піжамні сатинові моделі, низька посадка, висока посадка, джинси кльош від коліна, скінні та навіть джинси у стилі спортивних штанів.

Іронія у тому, що коли модним стає все, то модним не стає нічого конкретного. Індустрія моди офіційно увійшла в епоху модного хаосу, де тренди більше не мають одного центру тяжіння.

Для покоління міленіалів ця модна турбулентність особливо болюча. Вони вже пережили повний цикл: від широких джинсів 2000-х, до скінні 2010-х і назад до обʼємних силуетів. Тож тепер стоять перед шафою з відчуттям екзистенційної кризи.

Комікеса Джессіка Кінан якось влучно пожартувала, що якщо подивитися вниз на компанію 40-річних жінок, усі вони будуть у різних джинсах і жодні не сидітимуть ідеально. Не тому, що фігури «не ті», просто правил гри більше не існує.

Низька посадка — багато хто не готовий переживати це вдруге, скінні занадто нагадують легінси, об’ємні штани інколи мають такий вигляд, ніби ви або модна героїня TikTok, або персонаж ретро-цирку, а об’ємні джинси з «бочкоподібною» формою, які є головним фаворитом сезону, взагалі викликають суперечки.

І правда у тому, що сучасна мода більше не намагається всім подобатися.

Чому світ моди раптом дозволяє нам носити все підряд

Дороті Дендрідж 31 березня 1952 року / © Associated Press

Ще у XX столітті тренди були чіткими та централізованими.

1970-ті — кльош

1980-ті — варені джинси

2000-ні — низька посадка та кльош від коліна

2010-ті — суперобтислі скінні

Тренд був один і всі йому підкорялися. Сьогодні ж ситуація кардинально інша. Соцмережі остаточно зруйнували монополію модних редакторів і дизайнерів на визначення «правильного» силуету. Алгоритми TikTok та Instagram працюють не за принципом «це красиво», а за принципом «це викликає реакцію».

Тому дивні, театральні та навіть абсурдні моделі штанів миттєво стають вірусними. Чим незвичніша форма, тим більше шансів потрапити у стрічку рекомендацій. Сьогодні одночасно можуть співіснувати дуже об’ємні (мішкуваті) штани, капрі, мінішорти та класичні прямі штани, бо тренди більше не рухаються однією лінією, вони існують паралельно.

Мода повертає минуле

Жа Жа Габор, 17 жовтня 1958 року / © Associated Press

Насправді багато «нових» трендів мають дуже стару історію.

Ті самі об’ємні штани з округлим силуетом, які сьогодні мають ультрасучасний вигляд, мають коріння ще у XVIII столітті. Європейські жінки почали носити подібні силуети після знайомства з турецькою модою. Тоді це були широкі штани, які приховували ноги значно більше, ніж традиційні спідниці того часу.

Пізніше з’явилися жіночі «шаровари» («bloomers») — штани, названі на честь активістки Амелії Блумер. Для неї це була не модна заява, а питання свободи та комфорту, жінки прагнули позбутися важких багатошарових спідниць і жорстких корсетів.

Теда Нельсон, 1 вересня 1959 р / © Associated Press

Тобто мода на комфорт — зовсім не нова ідея, просто тепер вона отримала новий діджитал-формат.

Чому ми одночасно ненавидимо ці тренди, але купуємо

Є щось дуже дивне у сучасному шопінгу, ми постійно скаржимося, що «нічого не личить», але продовжуємо купувати нові фасони. Мода перетворилася на нескінченний експеримент із пропорціями. Штани більше не створюють лише для того, щоб «підкреслити фігуру». Вони стали способом гри зі стилем, об’ємом, силуетом і навіть гумором.

Сьогодні можна носити спортивні штани з сорочкою, піжамні штани з підборами, а джинси настільки м’які, що вони нагадують домашній одяг.

І, можливо, саме тут ховається головна зміна останніх років, а саме те, що мода перестала бути про «ідеальне тіло». Вона стала про комфорт, індивідуальність і право мати дивний вигляд.

Зміни модної індустрії

Втім, у свободи є й темний бік. Швидкоплинна мода дає нові тренди буквально за дні. Якщо раніше бренди працювали сезонними колекціями, то тепер будь-який вірусний TikTok може миттєво створити попит на новий фасон.

У результаті бренди більше не обирають один силует. Вони виробляють усі можливі варіанти одразу. Це створює величезне навантаження на екологію та підживлює культуру імпульсивного споживання, ми купуємо трендові речі швидше, ніж встигаємо зрозуміти, чи подобаються вони нам насправді.

У чому проблема

Попри весь модний хаос, багато стилістів і модних істориків вважають нинішню ситуацію однією з найцікавіших за десятиліття. Вперше за довгий час жінки не зобов’язані підлаштовуватися під один «правильний» силует. Можна носити сьогодні скінні, завтра широкі штани, а післязавтра капрі чи карго.

Так, через десять років ми, ймовірно, дивитимемося на свої фото у джинсах із округлим силуетом або обʼємних штанах і сміятимемося. Але правда у тому, що ми б сміялися за будь-яких умов. Так працює мода.

Можливо, головний модний урок 2026 року звучить дуже просто: більше не існує універсального фасону, який «повинен» носити кожен. Мода перестала бути системою жорстких правил. Тепер це радше великий гардеробний хаос, де кожен шукає власну версію комфорту, краси та впевненості.

