У дорогоцінних сережках й чорному вбранні з бантом: елегантна Катрін Деньов з’явилася на червоній доріжці у Каннах
82-річна акторка прийшла на прем’єру драматичної стрічки, у якій зіграла.
Катрін Деньов знову з’явилася на червоній доріжці Каннського кінофестивалю. Цього разу вона разом з колегами презентувала драматичний фільм «Ніжний монстр», у якому зіграла.
Акторка обрала для своєї появи елегантне вбрання свого улюбленого чорного кольору. На ній була атласна блузка вільного крою з вирізом-човником і довгими рукавами, прикрашена спереду чорним бантом, а також спідниця максі.
Деньов верхні пасма волосся з начісуванням закріпила ззаду, а нижні — спадали їй на спину. У макіяжі вона зробила акцент на очах, підкресливши їх чорним олівцем, вуха прикрасила довгими сережками з маленькими діамантами і сапфірами та великими смарагдами, а на руках була каблучка з камінням і годинник з чорним ремінцем. У зірки також був червоний манікюр.
Аутфіт Катрін доповнила чорною сумочкою і чорними шкіряними туфлями на підборах і з золотою фурнітурою.
Нагадаємо, Катрін Деньов минулого разу на червоній доріжіці у Каннах постала у смарагдовій блузці-жакеті і під руку з Венсаном Касселем.