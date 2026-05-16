Шоу-бізнес
У дорогоцінних сережках й чорному вбранні з бантом: елегантна Катрін Деньов з’явилася на червоній доріжці у Каннах

82-річна акторка прийшла на прем’єру драматичної стрічки, у якій зіграла.

Аліна Онопа
Катрін Деньов / © Associated Press

Катрін Деньов знову з’явилася на червоній доріжці Каннського кінофестивалю. Цього разу вона разом з колегами презентувала драматичний фільм «Ніжний монстр», у якому зіграла.

Катрін Деньов з колегами з фільму «Ніжний монстр» / © Associated Press

Акторка обрала для своєї появи елегантне вбрання свого улюбленого чорного кольору. На ній була атласна блузка вільного крою з вирізом-човником і довгими рукавами, прикрашена спереду чорним бантом, а також спідниця максі.

Катрін Деньов / © Associated Press

Деньов верхні пасма волосся з начісуванням закріпила ззаду, а нижні — спадали їй на спину. У макіяжі вона зробила акцент на очах, підкресливши їх чорним олівцем, вуха прикрасила довгими сережками з маленькими діамантами і сапфірами та великими смарагдами, а на руках була каблучка з камінням і годинник з чорним ремінцем. У зірки також був червоний манікюр.

Катрін Деньов / © Associated Press

Аутфіт Катрін доповнила чорною сумочкою і чорними шкіряними туфлями на підборах і з золотою фурнітурою.

Катрін Деньов / © Associated Press

Нагадаємо, Катрін Деньов минулого разу на червоній доріжіці у Каннах постала у смарагдовій блузці-жакеті і під руку з Венсаном Касселем.

