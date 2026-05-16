Президент Росії Володимир Путін загине від рук своїх поплічників, які потім звинуватять його у всіх проблемах Росії.

Таку думку висловив «24 Каналу» командир 429 окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко.

«Путін загине від рук своїх поплічників. А потім його звинуватять у всіх смертних гріхах. Подивіться на останні заяви Сергія Шойгу (секретар Радбезу Росії — ред). Він чітко сформулював, хто винен у трагедії, яка зараз відбувається і для російського народу», — підкреслив Юрій Федоренко.

Нагадаємо, у Росії дедалі сильніше зростає розчарування і втома від війни проти України, яка триває вже п’ятий рік. На тлі затягнутих бойових дій, фактичного глухого кута в переговорах і дедалі болючіших санкцій президент Володимир Путін стикається зі зниженням підтримки та зростанням невдоволення в суспільстві, зокрема через погіршення економічної ситуації й обмеження доступу до Інтернету.

За даними найбільшого державного соціологічного центру Росії — ВЦВГД (ВЦИОМ), у рейтинг схвалення Путіна впав до 65,6%, що стало найнижчим показником від довоєнного періоду і означає зниження на 12,2 відсоткового пункту від початку року.

За інформацією Washington Post, останніми тижнями Кремль зіткнувся з незвично відкритою критикою навіть з боку фінансової еліти. Економіка скоротилася на 1,8% у перші два місяці року через посилення санкцій і високі відсоткові ставки, запроваджені для боротьби з інфляцією. Це, за даними Росстату, «душить» інвестиції та призвело до рекордного рівня несплати комерційних рахунків — 109 млрд доларів у січні.

Окремо видання зазначає, що кількість компаній, які мають податкову заборгованість перед державою, зросла до 439 900, за даними російської компанії Aktion Accounting.

