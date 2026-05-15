Ексрадник Трампа назвав людину з оточення Путіна, здатну на держпереворот

Колишній радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки (у 2018-2019 роках) Джон Болтон вважає начальника Генштабу збройних сил РФ Валерія Герасимова ключовою фігурою можливої змови проти російського президента Володимира Путіна.

Таку думку він висловив в ефірі YouTube-каналу War & Politics 24.

Ексрадник Трампа поставив під сумнів припущення ЗМІ, які з посиланням на доповідь європейської розвідки називали ексміністра оборони РФ Сергія Шойгу «потенційним фактором дестабілізації» для політичної системи Путіна.

«Чи має Шойгу амбіції очолити російський уряд? Мабуть, так. Але чи має він політичні можливості, щоб сформувати коаліцію всередині силових структур? Я не певен. Я не назвав би його найімовірнішим кандидатом», — зазначив Джон Болтон.

На його думку, на таку роль у Росії здатний начальник Генштабу Валерій Герасимов.

«Якби хтось і міг відіграти таку роль, я швидше вказав би на Герасимова — по суті, голови об’єднаного військового керівництва. Це міг би бути представник армії, розвідки, ФСБ чи ГРУ, а не цивільного блоку», — заявив американський політик-республіканець та дипломат.

Болтон наголосив, що потенційні джерела внутрішнього тиску на владу в Росії, на його думку, швидше перебувають у військовому та силовому середовищі.

При цьому він зазначив, що незадоволеність частини російської військової еліти Володимиром Путіним може зростати на тлі затяжної війни та зниження морального духу армії.

За його словами, інакше й не могло бути, враховуючи опір України від початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.

Однак Джон Болтон дещо пом’якшив свої припущення, зауваживши, що структура влади у Кремлі залишається вкрай непрозорою для зовнішніх спостерігачів.

