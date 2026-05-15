Вчені знайшли кістку динозавра віком 66 мільйонів років із залишками колагену

Вчені виявили кістку динозавра віком 66 мільйонів років, у якій колаген зберігся в незмінному стані / Фото: Ліверпульський університет

Десятиліттями вважалося, що кістки динозаврів — це лише камінь. Проте одна надзвичайна знахідка доводить: усередині скам’янілостей може ховатися дещо набагато цікавіше.

Нещодавнє дослідження показало, що фрагменти оригінальних білків здатні зберігатися у викопних рештках понад 66 мільйонів років. Дослідники з Ліверпульського університету ідентифікували ці молекули у зразку едмонтозавра (Edmontosaurus), що кидає виклик давньому переконанню, ніби кістки динозаврів є суто мінералізованими об’єктами. Результати свідчать: деякі скам’янілості все ще зберігають молекулярні сліди епохи гігантів. Про це пише видання The Daily Galaxy.

Протягом багатьох років наукова спільнота припускала, що органічні молекули неминуче руйнуються під впливом геологічного часу. Ідея про те, що білки можуть виживати в кістках, викликала палкі дискусії. Дослідження, опубліковане в журналі Analytical Chemistry у 2025 році, доводить: сучасні лабораторні методи дозволяють виявляти біомолекулярні сліди, які раніше вважалися втраченими назавжди.

Збережений колаген у кістці едмонтозавра

Об’єктом дослідження став 22-кілограмовий криж (частина таза) едмонтозавра, знайдений у формації Хелл-Крік (Південна Дакота, США). Вчені виявили в ньому залишки колагену — основного структурного білка кісток. Щоб виключити помилку, команда використала кілька методів аналізу, включаючи секвенування білків та різні види мас-спектрометрії. Це дозволило підтвердити, що молекули є оригінальними, а не результатом сучасного забруднення.

Також було виявлено гідроксипролін — амінокислоту, тісно пов’язану з колагеном, що стало остаточним доказом справжності давніх фрагментів.

Мікроскопічний знімок кістки едмонтозавра віком 66 мільйонів років, на якому видно пористу структуру та збережені колагенові канали / Фото: Analytical Chemistry

Професор Стів Тейлор, голова дослідницької групи мас-спектрометрії в Ліверпулі, зазначив: «Це дослідження поза сумнівом доводить, що органічні біомолекули, такі як білки колагену, присутні в деяких скам’янілостях. Це спростовує гіпотезу, що будь-яка органіка у викопних рештках є лише наслідком забруднення».

М’які тканини у стародавніх рештках: кінець суперечкам?

Питання збереження м’яких тканин і білків розділяє палеонтологів вже понад тридцять років. Перші відкриття, як-от звіт Мері Швейцер у 2005 році про м’які тканини всередині тиранозавра (T. rex), зустріли скептично. Критики стверджували, що це бактеріальний наліт або сторонні домішки.

Ліверпульське дослідження вирізняється своєю ретельністю: один і той самий зразок перевіряли різними способами одночасно. Поєднання мікроскопії, хімічного аналізу та секвенування білків підтвердило — молекули належать саме динозавру.

Новий погляд на життя динозаврів

Це відкриття — справжній прорив. Крихітні молекулярні сліди можуть розповісти, як динозаври росли, старіли та як функціонував їхній організм. Це також шлях до встановлення еволюційних зв’язків, які неможливо побачити лише за формою кісток.

Дослідники припускають, що навіть у скам’янілостях, знайдених десятиліття тому, можуть ховатися залишки колагену, які просто не помічали раніше. За словами Тейлора, це може розкрити невідомі зв’язки між різними видами динозаврів.

Залишається головне питання: як ці молекули вижили протягом десятків мільйонів років? Вчені припускають, що певна взаємодія між мінералами кістки та специфічними умовами поховання в ґрунті створює «захисний кокон», який рятує колаген від повного розпаду.

