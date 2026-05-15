Чоловік мав симптоми грипу, але раптом його паралізувало: що сталося

Аутоімунні реакції на вірус грипу А викликали у жителя ПАР захворювання, через яке він не може ходити. 

Інвалідний візок

У Південно-Африканській Республіці 35-річний чоловік мав симптоми грипу, але через два тижні його госпіталізували із паралічем нижньої частини тіла.

Це сталося ще в липні 2025 року, коли інженер-програміст Тінус Грейлінг та його дружина Меган відчули слабкість, повернувшись із весілля друзів. Лікар діагностував у них грип і через три дні чоловік навіть повернувся на роботу в офіс.

Проте надалі стан його погіршувався. Зрештою майже через два тижні Тінуса довелося госпіталізувати з лихоманкою, під час якої він відчув, що вся його нижня частина тіла від грудей паралізована.

«Це був шок. Я гадки не мав, що відбувається з моїм тілом», — сказав він про свій тодішній стан.

У лікарні в Тінуса діагностували поперечний мієліт — захворювання, яке викликає запалення спинного мозку та нервів, що пояснює його параліч.

Згідно з медичним висновком, найімовірніше, захворювання спровокував грип.

«У мене був вірус грипу А та аутоімунні реакції, бо мій організм думав, що має боротися з ним. Потім мій хребет набряк і здавив хребці», — розповів нещасний чоловік.

Лікарі сказали Тінусу, що його стан невиліковний, і вони не знають, чи зможе він знову ходити.

Чоловік залишався в лікарні протягом трьох місяців і лікувався високими дозами стероїдів, імунотерапією та введенням плазми.

Він також провів шість тижнів у реабілітаційній лікарні для проведення фізіотерапії та трудотерапії, і йому потрібно було навчитися самостійно одягатися, чистити зуби та користуватися інвалідним візком у громадському житті.

Тінус вирішив змиритися з новими обставинами, а не впадати в депресію.

«Я вирішив залишатися позитивним, особливо для людей навколо мене. Я все ще можу користуватися руками. Так, я не можу ходити, але я живий», — сказав він.

