Чоловік мав симптоми грипу, але раптом його паралізувало: що сталося
Аутоімунні реакції на вірус грипу А викликали у жителя ПАР захворювання, через яке він не може ходити.
У Південно-Африканській Республіці 35-річний чоловік мав симптоми грипу, але через два тижні його госпіталізували із паралічем нижньої частини тіла.
Про це пише видання Daily Star.
Це сталося ще в липні 2025 року, коли інженер-програміст Тінус Грейлінг та його дружина Меган відчули слабкість, повернувшись із весілля друзів. Лікар діагностував у них грип і через три дні чоловік навіть повернувся на роботу в офіс.
Проте надалі стан його погіршувався. Зрештою майже через два тижні Тінуса довелося госпіталізувати з лихоманкою, під час якої він відчув, що вся його нижня частина тіла від грудей паралізована.
«Це був шок. Я гадки не мав, що відбувається з моїм тілом», — сказав він про свій тодішній стан.
У лікарні в Тінуса діагностували поперечний мієліт — захворювання, яке викликає запалення спинного мозку та нервів, що пояснює його параліч.
Згідно з медичним висновком, найімовірніше, захворювання спровокував грип.
«У мене був вірус грипу А та аутоімунні реакції, бо мій організм думав, що має боротися з ним. Потім мій хребет набряк і здавив хребці», — розповів нещасний чоловік.
Лікарі сказали Тінусу, що його стан невиліковний, і вони не знають, чи зможе він знову ходити.
Чоловік залишався в лікарні протягом трьох місяців і лікувався високими дозами стероїдів, імунотерапією та введенням плазми.
Він також провів шість тижнів у реабілітаційній лікарні для проведення фізіотерапії та трудотерапії, і йому потрібно було навчитися самостійно одягатися, чистити зуби та користуватися інвалідним візком у громадському житті.
Тінус вирішив змиритися з новими обставинами, а не впадати в депресію.
«Я вирішив залишатися позитивним, особливо для людей навколо мене. Я все ще можу користуватися руками. Так, я не можу ходити, але я живий», — сказав він.
