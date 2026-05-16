Це бісить усіх: математики пояснили, чому машина, яку ви обігнали, знову стоїть поруч на світлофорі

В місті з великою кількістю перехресть і світлофорів обгін повільних автівок втрачає сенс

Чимало водіїв звертали увагу на знайому ситуацію: ви щосили обганяєте повільний автомобіль, але вже за хвилину він знову стоїть прямо за вами на червоному світлі. Виявляється, це явище має під собою чітке математичне підґрунтя.

Про дослідження цього дорожнього феномену пише The Guardian.

«Закон Вурхіза»: до чого тут фільми жахів

Дослідник з Дублінського міського університету Конор Боланд назвав свою роботу «Законом трафіку Вурхіза».

Ця назва є відсиланням до персонажа Джейсона Вурхіза з культової американської серії фільмів жахів «П’ятниця, 13-те». За словами науковця, цей маніяк ніколи не бігав, а лише повільно йшов, проте якимось дивом завжди наздоганяв своїх жертв, які щосили тікали від нього. На дорозі роль перешкоди, яка не дає «втекти» швидшому водієві, відіграють світлофори.

Математика світлофорів: ілюзія чи неминучість

У своєму дослідженні Боланд змоделював рух двох автомобілів, що їдуть з різною швидкістю односмуговою дорогою і натрапляють на світлофори із заданим часовим циклом (без сенсорних датчиків).

Вчений дійшов висновку, що на відрізку з одним світлофором можливі виграші та втрати дистанції між машинами в середньому повністю зрівнюються. Тобто ідея про те, що повільне авто обов’язково наздожене вас на першому ж перехресті, є радше психологічною ілюзією. Боланд пояснює це особливостями людського сприйняття: ми просто набагато краще запам’ятовуємо ті випадки, коли машина, яку ми з таким зусиллям обігнали, знову з’являється в дзеркалі заднього виду.

Однак у містах ситуація кардинально змінюється. Коли водії стикаються з нискою незалежних світлофорів, математична ймовірність того, що повільніший автомобіль врешті-решт вас наздожене бодай на одному з них, стає статистично майже стовідсотковою. Чим більше світлофорів на маршруті, тим менший шанс зберегти здобуту швидкісну перевагу.

Чи вартий обгін ризику

За словами дослідника, ці результати мають пряме відношення до безпеки дорожнього руху: перевищення швидкості заради обгону в місті просто не дає реальної переваги.

Професор математичної біології з Університету Бата Кіт Єйтс, який ознайомився з роботою колеги, підтримав ці висновки. Він зазначив, що дослідження базується на певних ідеальних умовах (наприклад, рух із постійною швидкістю без урахування розгону чи гальмування), проте його суть цілком відображає реальність.

«Я, як повільний водій, часто думаю про це. Чи справді тому автомобілю, який промчав повз мене, це було потрібно? Коли я наздоганяю його на світлофорі, я самовдоволено думаю: „Ні, не потрібно було“. Тож добре, що хтось сів і математично змоделював, як і коли це відбувається», — підсумував професор Єйтс.

