Это бесит всех: математики объяснили, почему машина, которую вы обогнали, снова стоит рядом на светофоре

В городе с большим количеством перекрестков и светофоров обгон медленных автомобилей теряет смысл / © pixabay.com

Реклама

Многие водители обращали внимание на знакомую ситуацию: вы изо всех сил обгоняете медленный автомобиль, но уже через минуту он снова стоит прямо за вами на красном свете . Оказывается, это явление имеет под собой четкую математическую основу.

Об исследовании этого дорожного феномена пишет The Guardian.

«Закон Вурхиза»: при чем здесь фильмы ужасов

Исследователь из Дублинского городского университета Конор Боланд назвал свою работу "Законом трафика Вурхиза".

Реклама

Это название является отсылкой к персонажу Джейсона Вурхиза из культовой американской серии фильмов ужасов «Пятница, 13-е». По словам ученого, этот маньяк никогда не бегал, а лишь медленно шел, однако каким-то чудом всегда настигал своих жертв, которые изо всех сил убегали от него. На дороге роль препятствия, не дающего «убежать» более быстрому водителю, играют светофоры.

Математика светофоров: иллюзия или неизбежность

В своем исследовании Боланд смоделировал движение двух автомобилей, едущих с разной скоростью по одной полосной дороге и наталкивающихся на светофоры с заданным временным циклом (без сенсорных датчиков).

Ученый пришел к выводу, что на отрезке с одним светофором возможны выигрыши и потери дистанции между машинами в среднем полностью уравниваются. То есть идея о том, что медленное авто обязательно догонит вас на первом же перекрестке, скорее психологической иллюзией. Боланд объясняет это особенностями человеческого восприятия: мы просто гораздо лучше запоминаем те случаи, когда машина, которую мы с таким трудом обогнали, снова появляется в зеркале заднего вида.

Однако в городах ситуация кардинально меняется. Когда водители сталкиваются с низкой независимых светофоров , математическая вероятность того, что более медленный автомобиль в конце концов вас догонит хотя бы на одном из них, становится статистически почти стопроцентной. Чем больше светофоров на маршруте, тем меньше шанс сохранить полученное скоростное преимущество.

Реклама

Стоит ли обгон риска

По словам исследователя, эти результаты имеют прямое отношение к безопасности дорожного движения: превышение скорости для обгона в городе просто не дает реального преимущества.

Профессор математической биологии из Университета Бата Кит Йейтс, ознакомившийся с работой коллеги, поддержал эти выводы. Он отметил, что исследование базируется на определенных идеальных условиях (например, движение с постоянной скоростью без учета разгона или торможения), однако его суть отражает реальность.

«Я, как медленный водитель, часто думаю об этом. Действительно ли этому промчавшемуся мимо автомобилю это было нужно? Когда я настигаю его на светофоре, я самодовольно думаю: "Нет, не нужно было". Так что хорошо, что кто-то сел и математически смоделировал, как и когда это происходит», — подытожил профессор Йейтс.

Напомним, испанские специалисты по дорожному движению объяснили, как скорость влияет на расход горючего и почему водителям следует внимательнее следить за спидометром. Для максимальной экономии советуют придерживаться определенного диапазона.

Реклама

Новости партнеров