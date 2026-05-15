Экс-советник Трампа назвал человека из окружения Путина, способного на госпереворот

Бывший советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности (в 2018-2019 годах) Джон Болтон считает начальника Генштаба вооруженных сил РФ Валерия Герасимова ключевой фигурой возможного заговора против российского президента Владимира Путина.

Такое мнение он высказал в эфире YouTube-канала War & Politics 24.

Экс-советник Трампа поставил под сомнение предположения СМИ, которые со ссылкой на доклад европейской разведки называли экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу «потенциальным фактором дестабилизации» для политической системы Путина.

«Имеет ли Шойгу амбиции возглавить российское правительство? Пожалуй, да. Но имеет ли он политические возможности, чтобы сформировать коалицию внутри силовых структур? Я не уверен. Я не назвал бы его наиболее вероятным кандидатом», — отметил Джон Болтон.

По его мнению, на такую роль в России способен начальник Генштаба Валерий Герасимов.

«Если бы кто-то и мог сыграть такую роль, я скорее указал бы на Герасимова — по сути, председателя объединенного военного руководства. Это мог бы быть представитель армии, разведки, ФСБ или ГРУ, а не гражданского блока», — заявил американский политик-республиканец и дипломат.

Болтон отметил, что потенциальные источники внутреннего давления на власть в России, по его мнению, скорее находятся в военной и силовой среде.

При этом он отметил, что недовольство части российской военной элиты Владимиром Путиным может расти на фоне затяжной войны и снижения морального духа армии.

По его словам, иначе и не могло быть, учитывая сопротивление Украины с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Однако Джон Болтон несколько смягчил свои предположения, отметив, что структура власти в Кремле остается крайне непрозрачной для внешних наблюдателей.

Напомним, ранее в западных СМИ сообщали, что российского диктатора Путина тайно ненавидит его ближайшее окружение, и его свергнут в результате государственного переворота в течение года.

