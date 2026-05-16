День ангела 16 мая: кого и как поздравлять с именинами

16 мая 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня, 16 мая, день ангела

Кто празднует день ангела 16 мая

16 мая 2026 года поздравьте с именинами Георгия, Александра, Федора.

Георгий — древнегреческое происхождение, означает «земледелец». В детстве добр, но часто живет в выдуманном мире. Во взрослом возрасте становится решительным, ответственным.

Александр — древнегреческое имя, переводится как «защитник». В детстве смелый, хорошо учится. Во взрослом возрасте становится настойчивым, трудолюбивым.

Федор — древнегреческие корни, толкуется как «подарок Бога». В детстве тихий, застенчивый. Во взрослом возрасте становится более уверенным в себе.

День ангела 16 мая — душевные поздравления в прозе

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный охранник всегда стоит рядом, оберегает от всего зла и направляет на верный путь. Желаю мира в сердце, светлых мыслей, крепкого здоровья и ежедневной радости, наполняющей жизнь смыслом и теплом.

***

С Днем ангела! Пусть этот особенный день принесет тебе чувство покоя, любви и гармонии. Пусть твой ангел-хранитель помогает во всех начинаниях, защищает от тревог и дарит веру в лучшее даже в самые сложные моменты.

***

Поздравляю с Днем ангела! Пусть небесный покровитель всегда будет рядом и тихо подсказывает правильные решения. Желаю тебе счастья, благополучия, искренних людей рядом и исполнения самых заветных мечтаний.

***

С Днем ангела тебя! Пусть в жизни всегда будет свет, рассеивающий тьму, и тепло, согревающее душу. Пусть твой ангел оберегает тебя каждый день, придает силы, уверенности и вдохновения для новых свершений.

***

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный защитник всегда держит над тобой свои крылья, даря безопасность, покой и веру. Желаю, чтобы в твоей жизни было больше радости, искренних улыбок и добрых людей рядом.

