"Путин будет свергнут в результате переворота": в Daily Mail назвали термин

Система "поедает" сама себя: прокремлевские блоггеры прогнозируют крушение режима Путина и называют имена преемников / © Associated Press

Российского диктатора Путина тайно ненавидит его ближайшее окружение, и его свергнут в результате государственного переворота в течение года.

Об этом пишет The Daily Mail, делая выводы из заявлений российских «Z-военкоров» и так называемых оппозиционеров.

Так, провластный российский «блогер» Илья Ремесло, ранее резко раскритиковавший диктатора Путина и «загремевший» в психушку, заявил, что ближайшее окружение Владимира Путина «тайно ненавидит» его, и диктатор будет свергнут в результате «дворцового переворота» в течение следующего года.

Взрывные комментарии Ремесло прозвучали в интервью с известной медиа-личностью Ксенией Собчак, которую называют «крестной дочерью» Путина.

Воюющая Россия страдает от проблем, и «коренной причиной» является Путин — «человек на самом верху, тот, который всем руководит», — сказал он. «Это Владимир Путин. Это очевидно. Все это знают».

Илья Ремесло

Экс-пропагандист подчеркнул: «Я человек, знающий, как бороться с Владимиром Путиным, знающий слабые стороны системы, как с ним взаимодействовать и как выманить из нее людей».

Это произошло после того, как Виктория Боня, гламурная прокремлевская инфлюэнсерша с 13 миллионами подписчиков, недавно сделала прямое предупреждение Путину об экономическом кризисе в России, заявив ему, что общественность готова «сорваться».

В отличие от трагически погибшего лидера оппозиции Алексея Навального, 42-летний Ремесло сказал, что он происходит изнутри системы.

«Я использую это интервью, чтобы обратиться к тем, кто находится в этой системе, кто еще не решил, оставлять ли ее или нет. Ребята, ничего не бойтесь, мы обязательно победим, и с вами ничего не случится. И поверьте, у нас осталось совсем немного времени, чтобы вытерпеть, и все устроится. Мой план — создать платформу и привлечь тех, кто боится высказаться против Владимира Путина. Я хочу стать представителем этой массы людей, насчитывающей десятки миллионов», — заявил он.

Ранее, преданный пропагандист Путина, Ремесло прогнозировал: «Я глубоко убежден, что… до конца 2026-начала 2027 года мы переживем глубокие изменения… крах предыдущей системы, рождение новой системы. Будет дворцовый переворот, революция в России».

Но он уточняет, что это не будет военным путчем. В качестве примера он Ремесло приводит приход к власти Хрущева после смерти Сталина.

«Это будет что-то очень тихое. Знаешь, типа, что произошло в 1953 году [когда Сталин умер, а его место занял Никита Хрущев]. Мы проснемся в другой стране», — сказал экс-пропагандист Кремля.

Ремесло добавил, что «все представители правительства и администрации президента тайно ненавидят Путина».

«Они просто ненавидят его, потому что он отнял у них все. Они не могут пользоваться преимуществами, которыми пользовались прежде. Там уже, в сущности, все решено», — заверил он.

Собчак спросил, кто будет новым российским лидером по его сценарию, что противоречит мнению о том, что у Путина настолько железная хватка в России, что он неистребим.

«Слушайте, если я назову его имя, они арестуют его завтра», — сказал Ремесло.

Но он назвал три имена, намекая, что один из них и есть человек, которого он считает виновным в совершении этого преступления.

Один из них — действующий премьер-министр, 60-летний тупой технократ Михаил Мишустин, известный послушно исполняющим приказы Путина.

Михаил Мишустин / © Associated Press

Вторым был 46-летний Максим Решетников, министр экономического развития и бывший губернатор Пермского края, которого считают модернизатором, проведшим Россию через санкции, вызванные войной Путина.

Недавно он предупредил, что государственные резервы в значительной степени исчерпаны.

Третий — бывший охранник Путина и человек, который когда-то спас его от агрессивного бурого медведя. Речь идеь о 53-летнем генерал-полковнике Алексее Дюмине, ныне главном помощнике Кремля и секретаре Государственного совета.

Алексей Дюмин / © Фото из социальных сетей

Дюмин давно считается, что Путин готовит его в преемники, однако многие считают, что диктатор не намерен добровольно отказываться от власти.

По словам Ремесла, новая постпутинская Россия будет «правой» с «сильной экономикой, в которой бизнес платит мало налогов, но вместе с тем процветает».

Ремесло впервые выступил против Путина в марте, назвав его военным преступником, лжецом и вором.

Впоследствии адвокат был госпитализирован в психиатрическую клинику, в которой выглядело как акт репрессий советского образца. Но в конце концов его освободили, и он возобновил свою ожесточенную атаку.

Одна из теорий состоит в том, что Ремесло имеет сторонников в службах безопасности, одобряющих его нападение на Путина.

Когда-то ожесточенный враг Навального, он теперь говорит, что «никто не заслуживает смерти в тех условиях, которые имел Навальный, в той ужасной тюрьме», и что он «чувствует вину» за свои преследования врага Путина.

Публичная критика Путина распространяется, а недавнее вмешательство бывшей звезды реалити-шоу Виктории Бони стало вирусным.

Боня — известное имя в России, которая достигла славы в 2006 году на «Дом-2».

Ранее в апреле она опубликовала чрезвычайное 18-минутное видео, обращенное к российскому диктатору, в котором она сказала ему: «Люди боятся вас».

«Обычные люди боятся, блоггеры боятся, художники боятся. Губернаторы боятся вас», — сказала она в редкой критике.

Несмотря на свою предварительную искреннюю поддержку Путина и его продолжительной войны, 46-летняя Боня утверждала, что лидер Кремля получает ложные сообщения от чиновников и не имеет реального понимания трудностей, с которыми сталкиваются россияне.

Ее критика перекликается с критикой некоторых экспертов, утверждающих, что Путин окружил себя послушниками и слишком запуганными, чтобы бросить ему вызов, а также коррумпированными олигархами, которым грозит разорение, если его политика изменится.

«Люди сегодня очень страдают. Бизнес умирает — малый и средний бизнес. Люди теряют деньги», — сказала она, настаивая, что не боится его, возможно потому, что живет за границей.

Она предупредила, что ситуация может усугубиться, если ее игнорировать.

«Люди устанут бояться. Их сжимают, как пружину, — и однажды эта пружина сломается», — предупредила блоггер.

Боня обратила внимание на ряд кризисов, которые, по ее словам, скрывают от Путина, в том числе смертельное наводнение в Дагестане, ужасный разлив нефти, разрушивший пляжи ведущего курорта Анапа, экономическое давление на малый бизнес, хронические запреты социальных сетей и ограничения в Интернете, парализовавшие онлайн-предпринимателей, а также рост количества людей.

Многие проблемы касаются войны в Украине, на которую россиянам запрещено жаловаться.

Видео под названием «Обращение к Владимиру Владимировичу Путину. От всех неравнодушных россиян» — быстро стало вирусным, собрав более 6,6 миллионов просмотров и более 370 000 лайков менее чем за 12 часов.

Вмешательство Бони поражает, учитывая ее прошлую репутацию преданной поклонницы Кремля, и подчеркивает растущую обеспокоенность даже среди известных публичных деятелей по направлению развития России во времена Путина, правящего страной уже 27 лет.

Боня — миллионерша, обычно проживающая в Монако, но имеющая огромное количество последователей в России, — сказала Путину: «Нельзя так обращаться с людьми, лишая их всего».

