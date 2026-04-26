В России произошел надлом: как удары по НПЗ разрушают режим Путина и что ждет врага осенью

Владимир Путин / © Associated Press

Украина продолжает системно выбивать экономический и военный фундамент страны-агрессорки, нанося точные удары по нефтеперерабатывающим заводам и военной инфраструктуре. Такие действия уже привели к необратимым процессам внутри Кремля, а среди российских элит начал назревать серьезный раскол.

Об этом рассказал политтехнолог Тарас Загородний в эфире «24 Канала».

Он подчеркнул, что настроения внутри России стремительно меняются. Удары по таким объектам как Туапсе и Новокуйбышевск демонстрируют беспомощность российской ПВО и уязвимость источников финансирования войны.

«В России происходит надлом. Это можно видеть по настроениям многих. В частности, элит. Пылает Туапсе. Идут системные удары по территории России. СБУ совершают точечные удары по нефтеперекачивающим станциям. Прилетело на Новокуйбышев и так далее», — отметил эксперт.

По его словам, психологический эффект от того, что война все чаще переходит на территорию агрессора становится для российского руководства критическим фактором.

Роковая осень для России

Согласно прогнозу Загороднего, критическая точка для российского режима может наступить уже этой осенью. Кремль будут давить не только украинские дроны, но и внутренние социально-экономические проблемы. В частности, в сентябре должны состояться выборы в Госдуму, а уже с 1 октября россиян ждет очередное повышение коммунальных тарифов.

«В сентябре пройдут выборы в Госдуму, а с 1 октября для россиян увеличивают коммунальные тарифы. Если до этого времени Украина такими темпами будет выбивать НПЗ, нефтеэкспорт, смогут ли они так собрать урожай?» — подчеркнул политтехнолог.

Эксперт предполагает, что уничтожение нефтяной инфраструктуры напрямую ударит по сельскому хозяйству врага. Нехватка горючего в разгар сезона может привести к невозможности сбора урожая, что станет еще одним ударом по внутренней стабильности РФ.

«Там с сельским хозяйством не очень хорошо», — добавил Загородний.

Рейтинг Путина упал до минимума — последние новости

Напомним, аналитики Института изучения войны сообщили о росте общественного недовольства деятельностью президента РФ Владимира Путина на фоне военных поражений, увеличении потерь на фронте и усилении репрессий внутри страны.

По данным государственного Всероссийского центра изучения общественного мнения, рейтинг одобрения Путина снижается уже седьмую неделю подряд. По состоянию на середину апреля он упал до 65,6%, в то время как неделей ранее составил 66,7%. Уровень доверия также снизился — до 71%.

Эксперты отмечают, что даже подконтрольные Кремлю социологические структуры признают падение рейтингов, что свидетельствует о серьезности ситуации.

По информации оппозиционных медиа, из-за негативной динамики администрация Кремля потребовала от государственных СМИ либо использовать более выгодные данные фонда «Общественное мнение», либо вообще не публиковать результаты опросов, если они демонстрируют спад поддержки.

В то же время, даже данные фонда «Общественное мнение» показали снижение поддержки Путина — от 80% в феврале 2026 года до 75% в конце апреля.

Независимый «Левада-Центр» также зафиксировал падение рейтинга президента РФ до 80% в марте 2026 года — самый низкий показатель с ноября 2022 года, когда в России объявили частичную мобилизацию.

Среди основных причин снижения поддержки аналитики называют большие потери российской армии на фронте и усиление цензуры в интернете, что вызывает все большее раздражение даже среди лояльного к власти населения.