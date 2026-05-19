- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 23
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ ударила по депо "Новой почты" в Харькове: что известно о последствиях атаки (фото)
Россияне в сутки трижды атаковали беспилотниками депо «Новой почты» в Харькове.
В Харькове в результате обстрелов зафиксированы три целенаправленных попадания беспилотников россиян в депо №6 компании «Новая почта».
Об этом сообщила прессслужба «Новой почты «.
Атака РФ по «Новой почте» в Харькове — что известно
Сообщается, что среди пострадавших нет. На месте происшествия работают подразделения ГСЧС и полиция.
В настоящее время идет оценка масштабов разрушений, а точное состояние грузов выяснится после полной ликвидации последствий ударов. В компании заявили, что уже перестроили логистические маршруты, чтобы клиенты получили посылки без задержек.
«Мы обязательно компенсируем потерю отправлений, пострадавших от пожара. В ближайшее время мы свяжемся с каждым владельцем таких посылок и сообщим детали возмещения», — заверили в компании.
Также добавили, что актуальную информацию о своих отправлениях клиенты могут традиционно отслеживать в мобильном приложении или на официальном сайте Новой почты.
Война в Украине — последние новости
Напомним, Днепр пережил комбинированную атаку ракетами и дронами, которая длилась более 10 часов. Число раненых возросло до 28 человек, среди них есть младенец.
Также россияне нанесли ракетный удар по Прилукам на Черниговщине, попав в гипермаркет «Эпицентр». В результате атаки загорелась крыша здания, есть погибшие и раненые, среди пострадавших — ребенок.
А в Харькове из-за атаки РФ повреждены более 25 частных домов и многоэтажка.