РФ ударила по депо "Новой почты" в Харькове: что известно о последствиях атаки (фото)

Атака РФ по «Новой почте» в Харькове / © Новая почта

Реклама

В Харькове в результате обстрелов зафиксированы три целенаправленных попадания беспилотников россиян в депо №6 компании «Новая почта».

Об этом сообщила прессслужба «Новой почты «.

Атака РФ по «Новой почте» в Харькове — что известно

Сообщается, что среди пострадавших нет. На месте происшествия работают подразделения ГСЧС и полиция.

Реклама

В настоящее время идет оценка масштабов разрушений, а точное состояние грузов выяснится после полной ликвидации последствий ударов. В компании заявили, что уже перестроили логистические маршруты, чтобы клиенты получили посылки без задержек.

Атака РФ по «Новой почте» в Харькове / © Новая почта

«Мы обязательно компенсируем потерю отправлений, пострадавших от пожара. В ближайшее время мы свяжемся с каждым владельцем таких посылок и сообщим детали возмещения», — заверили в компании.

Атака РФ по «Новой почте» в Харькове / © Новая почта

Также добавили, что актуальную информацию о своих отправлениях клиенты могут традиционно отслеживать в мобильном приложении или на официальном сайте Новой почты.

Война в Украине — последние новости

Напомним, Днепр пережил комбинированную атаку ракетами и дронами, которая длилась более 10 часов. Число раненых возросло до 28 человек, среди них есть младенец.

Реклама

Также россияне нанесли ракетный удар по Прилукам на Черниговщине, попав в гипермаркет «Эпицентр». В результате атаки загорелась крыша здания, есть погибшие и раненые, среди пострадавших — ребенок.

А в Харькове из-за атаки РФ повреждены более 25 частных домов и многоэтажка.

Новости партнеров