РФ ударила прямо возле метро в Харькове: много раненых, повреждены дома (фото, видео)

В Харькове медики оказывают помощь пострадавшим после российской атаки / © Харьковская ОВА

Российские войска 14 мая массированно атаковали дронами три района Харькова. В результате ударов повреждены жилые дома, а возле станции метро ранены люди. Количество пострадавших стремительно растет.

Об этом сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и городской голова Игорь Терехов.

Оккупанты ударили беспилотниками по Шевченковскому, Салтовскому и Основянскому районам Харькова. Известно о 14 пострадавших.

«14 человек обратились за помощью медиков в Шевченковском районе Харькова. В результате удара рф по Салтовскому району пострадала 43-летняя женщина», — написал Синегубов.

Впоследствии он проинформировал, что в больницах находятся 12 пострадавших. У всех — взрывные травмы. Состояние двух человек — тяжелое.

Из-за попадания «Шахеда» повреждены семь жилых домов и два общежития.

Местные телеграм-каналы сообщили, что на станции метро «Университет» обломками ранило нескольких человек. У пострадавших травмы рук, ног и стоп.

Последствия атаки на Харьков / © Харьковская ОВА

Дата публикации 10:24, 14.05.26

Напомним, вечером 13 мая в Харькове зафиксировали серию ударов российских дронов по Основянскому, Новобаварскому и Холодногорскому районам. Был поврежден жилой дом, также дрон упал на территории гаражного кооператива. О пострадавших не сообщалось.

Заметим, в ночь на 14 мая Россия осуществила очередную масштабную атаку по территории Украины. Враг применил 731 средство воздушного нападения — 56 ракет и 675 беспилотников. Силы противовоздушной обороны уничтожили 693 воздушные цели. Основным направлением удара стал Киев.

