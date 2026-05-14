ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
246
Час на прочитання
1 хв

РФ вгатила просто біля метро у Харкові: багато поранених, пошкоджені будинки (фото)

РФ вдарила «Шахедами» по Харкову, поціливши у житлову забудову та поблизу метро.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Коментарі
У Харкові медики надають допомогу постраждалим після російської атаки

У Харкові медики надають допомогу постраждалим після російської атаки / © Харківська ОВА

Російські війська 14 травня масовано атакували дронами три райони Харкова. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки, а біля станції метро поранено людей. Кількість постраждалих стрімко зростає.

Про це повідомили очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та міський голова Ігор Терехов.

Окупанти вгатили безпілотниками по Шевченківському, Салтівському та Основ’янському районах Харкова. Наразі відомо про 14 постраждалих.

«14 людей звернулися по допомогу медиків у Шевченківському районі Харкова. Внаслідок удару рф по Салтівському району постраждала 43-річна жінка», — написав Синєнубов.

Згодом він поінформував, що у лікарнях перебувають 12 постраждалих. У всіх — вибухові травми. Стан двох людей — важкий.

Через влучання «Шахеда» пошкоджено сім житлових будинків та два гуртожитки.

Місцеві телеграм-канали повідомили, що на станції метро «Університет» уламками поранило кількох людей. У постраждалих травми рук, ніг та стоп.

Наслідки атаки на Харків / © Харківська ОВА

Наслідки атаки на Харків / © Харківська ОВА

а

Новина доповнюється
Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
246
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie