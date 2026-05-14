РФ вгатила просто біля метро у Харкові: багато поранених, пошкоджені будинки (фото)

У Харкові медики надають допомогу постраждалим після російської атаки / © Харківська ОВА

Російські війська 14 травня масовано атакували дронами три райони Харкова. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки, а біля станції метро поранено людей. Кількість постраждалих стрімко зростає.

Про це повідомили очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та міський голова Ігор Терехов.

Окупанти вгатили безпілотниками по Шевченківському, Салтівському та Основ’янському районах Харкова. Наразі відомо про 14 постраждалих.

«14 людей звернулися по допомогу медиків у Шевченківському районі Харкова. Внаслідок удару рф по Салтівському району постраждала 43-річна жінка», — написав Синєнубов.

Згодом він поінформував, що у лікарнях перебувають 12 постраждалих. У всіх — вибухові травми. Стан двох людей — важкий.

Через влучання «Шахеда» пошкоджено сім житлових будинків та два гуртожитки.

Місцеві телеграм-канали повідомили, що на станції метро «Університет» уламками поранило кількох людей. У постраждалих травми рук, ніг та стоп.

Наслідки атаки на Харків / © Харківська ОВА

