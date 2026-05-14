РФ вдарила по промисловому підприємству в одній з областей: є масштабні пошкодження

На Полтавщині після російської атаки без газу залишилися сотні людей.

Ракетний удар. / © Associated Press

Вночі проти 16 травня армія Російської Федерації завдала комбінованого удару по Кременчуцькому районі Полтавської області.

Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Внаслідок атаки пошкоджено технологічне обладнання промислового підприємства та транспортні засоби, а також складські приміщення автотранспортного підприємства. Крім того, у регіоні сталися руйнування та пошкодження приватних будинків на двох локаціях.

«Інформація щодо травмованих станом на зараз не надходила», — додав чиновник.

Внаслідок нічної атаки без газопостачання залишилися близько 1000 абонентів у кількох населених пунктах області.

Окрім того, через несприятливі погодні умови відсутнє електропостачання у понад 2000 абонентів.

Нагадаємо, армія РФ другий день поспіль масовано б’є по Україні. Цієї ночі росіяни здійснили комбіновану атаку із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Загалом було випущено 731 засіб повітряного нападу. Сили ППО знищили 41 ракету та 652 БпЛА.

