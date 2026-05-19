В Украину вернут прах одного из лидеров ОУН Андрея Мельника: подробности (фото, видео)

Украина возвращает останки лидеров ОУН Андрея Мельника / © kmoun.info

В Украине начался процесс возвращения на родную землю останков полковника армии УНР и второго председателя ОУН Андрея Мельника, а также его супруги Софии Федак.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, возвращение выдающихся украинских деятелей разных времен является моральным долгом для укрепления исторической памяти.

«Возвращение на нашу землю, в наше независимое суверенное государство — и с подобающим уважением — тех, кто сражался ради Украины, кто хотел Украине независимости. Но времена были другие и возможности были другие. Наши украинские герои разных времен, которые защищали идею независимости, боролись ради нашего государства и похоронены в Европе, Америке, разных странах. Мы их возвращаем. У нас есть возможность и моральная обязанность перезахоронить их здесь, в Украине, дома», — отметил Зеленский.

Лидер ОУН Андрей Мельник.

По словам президента, вскоре на родную землю вернут останки полковника Андрея Мельника и его супруги Софии.

О начале реализации этого проекта также сообщил руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов. Он назвал возвращение праха Андрея Мельника историческим актом обновления справедливости.

«Возвращение на родную землю праха полковника Андрея Мельника, одного из проводников освободительной борьбы ХХ века, является историческим актом восстановления справедливости. Человек, посвятивший жизнь подпольной и открытой борьбе против оккупантов, наконец обретет покой в государстве, за которое так преданно воевал. Вместе с супругой Софией Андрей Мельник возвращается домой. Пантеону выдающихся украинцев быть», — заметил Буданов.

Также готовятся решения по перезахоронению полковника Евгения Коновальца и других выдающихся исторических личностей.

Напомним, в Украине хотят создать Национальный пантеон и вернуть прах выдающихся украинцев домой. Перезахоронение Степана Бандеры в Украине возможно только по строгим правилам ФРГ. Без разрешения семьи и веских оснований немецкие власти не разрешат переносить остатки.

