"Около месяца пытали, постоянно": освобожденный из плена азовец откровенно рассказал о пережитом в неволе РФ

Назари Красовский / © скриншот с видео

Реклама

Защитник Мариуполя Назари (Назарий) Красовский, боец 12-й бригады специального назначения «Азов» с позывным «Алтарем», рассказал об ужасах российского плена, из которого его освободили в августе 2025 года. В неволе воин пробыл три с половиной года, из которых два с половиной — в лежачем положении. оккупанты пытали его так жестоко, что мужчина получил тяжелую травму позвоночника и перестал ходить. Сегодня он передвигается в колесном кресле, но не теряет веры, что снова станет на ноги.

Своей исповедью ветеран поделился в интервью «Радио Свобода».

До войны Назари работал ветеринаром, а в 2020 году подписал контракт с «Азовом», чтобы защищать Родину.

Реклама

В Мариуполе парень служил кинологом, там же, но в другом подразделении воевал и его отец. Во время обороны города и на «Азовстале» Назари даже не предполагал пленения — говорит, что собирался отстреливаться до последнего в туннелях завода и «выйти на пули». Однако в мае 2022 года по стратегическому приказу командование вместе с собратьями вышел из комбината. Сначала воин находился в Оленовке, где застал кровавый теракт россиян 29 июля, а в сентябре 2022 года его этапировали в Таганрог — одну из самых жестоких российских тюрем.

В Таганроге украинских пленных встретили конвейером пыток, где людей забивали до полусмерти с первых минут.

«Они выстроились по бокам коридора с палками, железными проволоками, металлическими предметами и деревянными молотками. На третьем шаге ты падаешь. Я поскользнулся на крови, упал и думал, что уже добивают. Кто-то прошептал на ухо: „Не лежи, ползи“. После этого нас поместили во влажную камеру. Мы были все растерзаны — синяя кожа и красная кровь. Некоторые ребята тогда умерли от инфекций», — вспоминает Назари.

Допросы продолжались более месяца, и россияне применяли всю «школу пыток КГБ», которой откровенно кичились. Бойца били током через полевой телефон «Тапик», курили сигаретами, загоняли под ногти иглы, ломали об него стулья и часами держали на коленях в позе «ласточки». Были и имитации утопления и удушения пакетами со скотчем.

Реклама

Во время одного из таких жестоких допросов организм военного не выдержал, и получил травму позвоночника.

Спина Назари была черно-синяя от побоев, когда он упал на пол и больше не смог подняться на ноги. Следующие два с половиной года — вплоть до самого обмена — азовец пролежал в камере неподвижным. Ухаживать за ним помогали собратья: приносили еду, мыли, сажали на туалет. В какой-то момент у него отказали обе руки, но благодаря медленным постоянным нагрузкам из-за боли Назари смог вернуть им подвижность.

Главным стимулом выжить и сохранить здравый смысл для бойца было мнение о бабушке на Киевщине, для которой он был всем миром.

Несмотря на пережитый ад и проблемы с памятью, ветеран проходит реабилитацию, играет на гитаре и излучает свет.

Реклама

Сейчас Назар лечится во Львове. Благодаря терапии к его ногам начала очень слабо, но возвращаться чувствительность. Кроме реабилитации, вернуться к жизни ему помогает музыка — парень пишет стихи (которые в плену прятал в памяти или скреб на кусочках мыла), играет на гитаре и уже успел спеть на одной сцене с известной украинской певицей.

Парень не любит, когда его чрезмерно благодарят за службу, считая защиту дома естественным выбором, и убежден, что спасти человека может только другой человек.

Освобождение украинцев из плена РФ — последние новости

Украинская сторона полностью подготовила переговорную базу для возвращения из плена более 800 граждан. Однако, как сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, российская сторона продолжает задерживать процесс. Лубинец подчеркнул, что позиция Украины по категориям пленных, которые должны вернуться первыми, остается неизменной и имеет поддержку международных посредников.

«Чтобы прежде всего вернулись те, кто тяжело ранен, тяжело болен. И находящиеся в российском плену с 22-го года. Это были наши требования, поддержанные странами-посредниками. Поэтому в будущем мы надеемся, что это покажет более быстрые и эффективные результаты», — сказал омбудсмен.

Реклама

Напомним, 15 мая состоялся новый обмен пленными между Украиной и агрессорской Россией. Две сотни защитников, а также четыре гражданских уже дома. Самая старшая уволена — женщина 1940 года рождения, самому младшему защитнику — 21.

Новости партнеров