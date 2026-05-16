"Близько місяця катували, постійно": звільнений з полону азовець відверто розповів про пережите у неволі РФ

Назарі Красовський / © скриншот з відео

Реклама

Захисник Маріуполя Назарі (Назарій) Красовський, боєць 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» з позивним «Вівтар», розповів про жахи російського полону, з якого його звільнили у серпні 2025 року. У неволі воїн пробув три з половиною роки, з яких два з половиною — у лежачому положенні. Окупанти катували його так жорстоко, що чоловік отримав важку травму хребта і перестав ходити. Сьогодні він пересувається у кріслі колісному, але не втрачає віри, що знову стане на ноги.

Своєю сповіддю ветеран поділився в інтерв’ю «Радіо Свобода».

До великої війни Назарі працював ветеринаром, а у 2020 році підписав контракт із «Азовом», аби захищати Батьківщину.

Реклама

У Маріуполі хлопець служив кінологом, там же, але в іншому підрозділі, воював і його батько. Під час оборони міста та на «Азовсталі» Назарі навіть не припускав думки про полон — каже, що збирався відстрілюватися до останнього в тунелях заводу і «вийти на кулі». Однак у травні 2022 року за стратегічним наказом командування разом із побратимами вийшов із комбінату. Спершу воїн перебував в Оленівці, де застав кривавий теракт росіян 29 липня, а у вересні 2022 року його етапували до Таганрога — однієї з найжорстокіших російських тюрем.

У Таганрозі українських полонених зустріли конвеєром тортур, де людей забивали до напів смерті з перших хвилин.

«Вони вишикувались по боках коридору з палицями, залізними дротами, металевими предметами та дерев’яними молотками. На третьому кроці ти падаєш. Я послизнувся на крові, впав і думав, що вже добивають. Хтось прошепотів на вухо: „Не лежи, повзи“. Після цього нас помістили у вологу камеру. Ми були всі пошматовані — синя шкіра і червона кров. Дехто з хлопців тоді помер від інфекцій», — згадує Назарі.

Допити тривали понад місяць, і росіяни застосовували всю «школу катувань КДБ», якою відкрито хизувалися. Бійця били струмом через польовий телефон «Тапік», палили сигаретами, заганяли під нігті голки, ламали об нього стільці та годинами тримали на колінах у позі «ластівки». Були й імітації утоплення та удушення пакетами зі скотчем.

Реклама

Під час одного з таких жорстоких допитів організм військового не витримав, і він отримав травму хребта.

Спина Назарі була чорно-синя від побоїв, коли він впав на підлогу і більше не зміг піднятися на ноги. Наступні два з половиною роки — аж до самого обміну — азовець пролежав у камері нерухомим. Доглядати за ним допомагали побратими: приносили їжу, мили, садили на туалет. У якийсь момент у нього відмовили обидві руки, але завдяки повільним постійним навантаженням через біль Назарі зміг повернути їм рухливість.

Головним стимулом вижити і зберегти здоровий глузд для бійця була думка про бабусю на Київщині, для якої він був усім світом.

Попри пережите пекло та проблеми з пам’яттю, ветеран проходить реабілітацію, грає на гітарі та випромінює світло.

Реклама

Зараз Назарі лікується у Львові. Завдяки терапії до його ніг почала дуже слабо, але повертатися чутливість. Окрім реабілітації, повернутися до життя йому допомагає музика — хлопець пише вірші (які в полоні ховав у пам’яті або шкрябав на шматочках мила), грає на гітарі та вже встиг заспівати на одній сцені з відомою українською співачкою.

Хлопець не любить, коли йому надмірно дякують за службу, вважаючи захист дому природним вибором, і переконаний, що врятувати людину може тільки інша людина.

Звільнення українців з полону РФ — останні новини

Українська сторона повністю підготувала переговірну базу для повернення з полону понад 800 громадян. Проте, як повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, російська сторона продовжує затримувати процес. Лубінець підкреслив, що позиція України щодо категорій полонених, які мають повернутися першими, залишається незмінною та має підтримку міжнародних посередників.

«Щоб передусім повернулися ті, хто тяжко поранений, тяжко хворий. І ті, хто перебуває в російському полоні від 22-го року. Це були наші вимоги, які були підтримані країнами-посередниками. Тому в майбутньому ми сподіваємося, що це покаже швидкіші й ефективніші результати», — запевнив омбудсмен.

Реклама

Нагадаємо, 15 травня відбувся новий обмін полоненими між Україною та агресоркою Росією. Дві сотні захисників, а також четверо цивільних уже вдома. Найстарша звільнена — жінка 1940-го року народження, наймолодшому захисникові — 21.

Новини партнерів