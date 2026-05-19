До України повернуть прах одного з лідерів ОУН Андрія Мельника: подробиці (фото, відео)

Україна повертає останки лідера ОУН Андрія Мельника / © kmoun.info

В Україні розпочався процес повернення на рідну землю останків полковника армії УНР і другого голови ОУН Андрія Мельника, а також його дружини Софії Федак.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, повернення видатних українських діячів різних часів є моральним обов’язком для зміцнення історичної пам’яті.

«Повернення на нашу землю, до нашої незалежної суверенної держави — і з належною шаною — тих, хто бився заради України, хто хотів Україні незалежності. Але часи були інші і можливості були інші. Наші українські герої різних часів, які захищали ідею незалежності, боролися заради нашої держави та поховані у Європі, в Америці, в різних країнах. Ми їх повертаємо. Ми маємо можливість і моральний обовʼязок перепоховати їх тут, в Україні, вдома», — зауважив він.

Лідер ОУН Андрій Мельник / © Вікіпедія

Про початок реалізації цього проєкту також повідомив керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Він назвав повернення праху Андрія Мельника історичним актом відновлення справедливості.

«Повернення на рідну землю праху полковника Андрія Мельника, одного з провідників визвольних змагань ХХ століття, є історичним актом відновлення справедливості. Людина, яка присвятила життя підпільній і відкритій боротьбі проти окупантів, нарешті здобуде спокій у державі, за яку так віддано воювала. Разом із дружиною Софією Андрій Мельник повертається додому. Пантеону видатних українців бути», — зауважив Буданов.

Також готуються рішення щодо перепоховання полковника Євгена Коновальця та інших визначних історичних постатей.

Нагадаємо, в Україні хочуть створити Національний пантеон і повернути прах видатних українців додому. Перепоховання Степана Бандери в Україні можливе лише за суворими правилами ФРН. Без дозволу родини та вагомих підстав німецька влада не дозволить переносити рештки.

