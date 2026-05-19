Коли зайві кілограми стають критичними: вчені назвали небезпечний вік для розвитку раку
Зв’язок між зайвою вагою та ризиком розвитку онкології давно доведений, проте нове масштабне дослідження показало, що вік, у якому людина набирає кілограми, відіграє критичну роль. Причому для чоловіків і жінок ці небезпечні періоди суттєво відрізняються.
Зв’язок між ожирінням та підвищеним ризиком розвитку онкологічних захворювань добре відомий, проте нове масштабне дослідження додає до цього висновку важливі нюанси.
Про те, як вік і швидкість набору ваги впливають на ймовірність розвитку різних видів раку, пише ScienceAlert із посиланням на результати роботи шведських вчених.
Чому час набору ваги має значення
Дослідники з кількох шведських інституцій проаналізували медичні дані понад 630 тисяч осіб. На відміну від більшості попередніх досліджень, які фіксували вагу пацієнтів лише в один момент часу, цього разу вчені відстежували зміни протягом усього життя — від 17 до 60 років.
З’ясувалося, що чим раніше в людини розвивається ожиріння, тим вищий у неї загальний ризик захворіти на рак у майбутньому.
Небезпечні періоди для чоловіків та жінок
Дослідження виявило чіткі гендерні відмінності. Для чоловіків найбільш критичним виявився набір ваги до 45 років — це суттєво підвищує ризик розвитку раку стравоходу та печінки. Вчені припускають, що тут можуть відігравати роль хронічне запалення, інсулінорезистентність та гастроезофагеальна рефлюксна хвороба.
Натомість для жінок найбільш небезпечним є набір ваги після 30 років. Дослідники вважають, що це пов’язано з гормональними змінами, які відбуваються в жіночому організмі з наближенням середнього віку.
Швидкі кілограми та «юнацька» вага
Стрімкий, швидкий набір ваги в будь-який період життя також пов’язаний із підвищеним ризиком низки онкологічних захворювань. Йдеться, зокрема, про рак печінки та стравоходу у чоловіків, рак ендометрію у жінок, а також нирково-клітинну карциному та пухлини гіпофіза в обох статей.
Цікаво, що ймовірність розвитку деяких видів онкології (наприклад, раку підшлункової залози) найтісніше пов’язана саме з тією вагою, яку людина мала у 17-річному віці, незалежно від того, як її тіло змінювалося в майбутньому.
Автори дослідження наголошують, що в контексті глобального зростання рівня ожиріння профілактика раку та контроль ваги повинні бути більш персоналізованими та обов’язково враховувати стать і вік людини.
Нагадаємо, зайва вага — це не тільки надлишок калорій. Дослідники пояснили: будь-що, що потенційно може змінити режим харчування та рухів, може сприяти збільшенню ваги.