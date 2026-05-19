Коли зайві кілограми стають критичними: вчені назвали небезпечний вік для розвитку раку

Вчені виявили, як набір ваги в різному віці впливає на ризик розвитку раку / © Unsplash

Реклама

Зв’язок між ожирінням та підвищеним ризиком розвитку онкологічних захворювань добре відомий, проте нове масштабне дослідження додає до цього висновку важливі нюанси.

Про те, як вік і швидкість набору ваги впливають на ймовірність розвитку різних видів раку, пише ScienceAlert із посиланням на результати роботи шведських вчених.

Чому час набору ваги має значення

Дослідники з кількох шведських інституцій проаналізували медичні дані понад 630 тисяч осіб. На відміну від більшості попередніх досліджень, які фіксували вагу пацієнтів лише в один момент часу, цього разу вчені відстежували зміни протягом усього життя — від 17 до 60 років.

Реклама

З’ясувалося, що чим раніше в людини розвивається ожиріння, тим вищий у неї загальний ризик захворіти на рак у майбутньому.

Небезпечні періоди для чоловіків та жінок

Дослідження виявило чіткі гендерні відмінності. Для чоловіків найбільш критичним виявився набір ваги до 45 років — це суттєво підвищує ризик розвитку раку стравоходу та печінки. Вчені припускають, що тут можуть відігравати роль хронічне запалення, інсулінорезистентність та гастроезофагеальна рефлюксна хвороба.

Натомість для жінок найбільш небезпечним є набір ваги після 30 років. Дослідники вважають, що це пов’язано з гормональними змінами, які відбуваються в жіночому організмі з наближенням середнього віку.

Швидкі кілограми та «юнацька» вага

Стрімкий, швидкий набір ваги в будь-який період життя також пов’язаний із підвищеним ризиком низки онкологічних захворювань. Йдеться, зокрема, про рак печінки та стравоходу у чоловіків, рак ендометрію у жінок, а також нирково-клітинну карциному та пухлини гіпофіза в обох статей.

Реклама

Цікаво, що ймовірність розвитку деяких видів онкології (наприклад, раку підшлункової залози) найтісніше пов’язана саме з тією вагою, яку людина мала у 17-річному віці, незалежно від того, як її тіло змінювалося в майбутньому.

Автори дослідження наголошують, що в контексті глобального зростання рівня ожиріння профілактика раку та контроль ваги повинні бути більш персоналізованими та обов’язково враховувати стать і вік людини.

Нагадаємо, зайва вага — це не тільки надлишок калорій. Дослідники пояснили: будь-що, що потенційно може змінити режим харчування та рухів, може сприяти збільшенню ваги.

Новини партнерів