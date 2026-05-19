РФ вдарила по депо "Нової пошти" в Харкові: що відомо про наслідки атаки (фото)

Атака РФ по «Новій пошті» у Харкові / © Нова пошта

Реклама

У Харкові внаслідок обстрілів зафіксовано три цілеспрямовані влучання безпілотників росіян у депо №6 компанії «Нова пошта».

Про це повідомила пресслужба «Нової пошти».

Атака РФ по «Новій пошті» у Харкові — що відомо

Повідомляється, що серед співробітників постраждалих немає. На місці події працюють підрозділи ДСНС та поліція.

Реклама

Наразі триває оцінка масштабів руйнувань, а точний стан вантажів з’ясують після повної ліквідації наслідків ударів. У компанії заявили, що вже перебудували логістичні маршрути, щоб клієнти отримали посилки без затримок.

Атака РФ по «Новій пошті» у Харкові / © Нова пошта

«Ми обов’язково компенсуємо втрату відправлень, які постраждали від пожежі. Найближчим часом ми зв’яжемося з кожним власником таких посилок та повідомимо деталі відшкодування», — запевнили в компанії.

Атака РФ по «Новій пошті» у Харкові / © Нова пошта

Також додали, що актуальну інформацію щодо своїх відправлень клієнти можуть традиційно відстежувати в мобільному застосунку або на офіційному сайті «Нової пошти».

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, Дніпро пережило комбіновану атаку ракетами та дронами, яка тривала понад 10 годин. Кількість поранених зросла до 28 осіб, серед них є немовля.

Реклама

Також росіяни завдали ракетного удару по Прилуках на Чернігівщині, влучивши в гіпермаркет «Епіцентр». Унаслідок атаки зайнявся дах будівлі, є загиблі та поранені, серед постраждалих — дитина.

А у Харкові через атаку РФ пошкоджено понад 25 приватних будинків та багатоповерхівку.

Новини партнерів