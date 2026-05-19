Українка поїхала на Балі для відновлення психіки, але захотіла назад до України — причина

Українська фотографка поїхала на Балі в пошуках спокою, але зіткнулася з тривожністю, проблемами зі здоров'ям і крадіжкою телефона.

Українська фотографка Анастасія Іванова, яка вирушила на Балі в пошуках відпочинку та психологічного перезавантаження, зізналася, що омріяний острів замість спокою приніс їй стрес, тривожність і низку неприємних ситуацій.

Про це повідомляє видання «Фокус» із посиланням на саму фотографку.

За словами Анастасії, вона поїхала до Індонезії з надією впоратися з панічними атаками, емоційним вигорянням і постійною тривогою. Для переїзду взяла лише невеликий рюкзак і валізу з технікою, очікуючи, що життя біля океану допоможе їй відновитися.

Панічні атаки, крадіжка і тривога

Втім, уже через кілька тижнів перебування на острові дівчина зрозуміла, що хоче повернутися додому.

«Я дуже сильно хочу додому. Сумую за сім’єю, за їжею, за менталітетом і навіть за машиною», — поділилася вона.

Фотографка каже, що постійно почувалася чужою в новому середовищі. За її словами, атмосфера Балі не дала їй відчуття затишку чи безпеки, а знайомства виявилися поверхневими.

Крім емоційних труднощів, вона зіткнулася і з побутовими викликами. На острові у неї виникли проблеми зі здоров’ям, травми після падіння з байка, а також украли iPhone разом із фото та спогадами за останні роки.

Після цього, каже дівчина, у неї повернулося відчуття постійної тривоги та недовіри до людей.

Попри розчарування українка зізнається, що ця поїздка допомогла їй переосмислити власне ставлення до дому та України.

«Навіть якщо вдома тривоги, ракети й комендантська година — я хочу додому. Я зрозуміла, що справа не в місці, а в моєму внутрішньому стані», — зазначила вона.

За словами Анастасії, життя на популярному курорті не стало для неї «ліками» від емоційного виснаження, але допомогло усвідомити цінність дому та звичних речей.

Нагадаємо, дівчина з України переїхала спочатку до Польщі, а потім до Португалії та розповіла, що вплинуло на її вибір і чи не шкодує про переїзд.

