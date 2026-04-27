У Вроцлаві два поляки ледь не зарізали українця, вдаючи покупців авто

Українець вижив після 14 ножових поранень під час замаху в Польщі

У Польщі два поляки жорстоко розправилися з 32-річним українцем, до якого приїхали купувати машину.

Про це передає Іn Рoland.

32-річний Дмитро розмістив оголошення, що продає свою автівку. На нього відгукнулися двоє поляків, які приїхали дивитися машину. Під час огляду їх нібито все влаштувало для купівлі, тому українець поїхав додому по документи.

Далі історія продовжилася підозріло: двоє «покупців» попросили Дмитра катати їх містом у пошуках банкоматів. Упродовж тривалого часу зловмисники відвідали понад 15 різних точок, а згодом — магазин «Żabka», постійно вигадуючи причини, чому не можуть зняти гроші.

Коли Дмитро зупинився, щоб підписати договір купівлі-продажу, ситуація переросла в криваву розправу. На чоловіка раптом напали. Поляки почали завдавати йому ударів ножем. Попри поранення Дмитрові вдалося відстебнути ремінь безпеки, вибратися з машини та покликати на допомогу. Він одразу почав кричати, щоб нападників затримали.

Загалом зловмисники встигли завдати українцеві 14 ножових поранень.

Покупці кинулися тікати. Під час втечі один з них загубив телефон, який Дмитро підняв. Він зателефонував своїй дівчині та домовився з нею про зустріч на АЗС. Туди ж, на АЗС, викликали «швидку» та поліцію.

Поранений чоловік зміг самотужки дістатися найближчої АЗС, де йому допомогли інші українці, які випадково опинилися поруч, і викликали екстрені служби. Він ще встиг розповісти поліції про напад, а вже у «швидкій» знепритомнів. Медики надали українцеві всю необхідну допомогу та наклали понад 50 швів. Наразі його життю нічого не загрожує. Нападників затримали.

