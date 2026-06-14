Зеленський їде на G7 із конкретними запитами до Трампа: що може змінити ситуацію на фронті

Дональд Трамп / © Associated Press

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Україна та її європейські союзники планують використати саміт G7, який відбудеться 15−17 червня у французькому Евіані, щоб переконати президента США Дональда Трампа знову зосередитися на війні проти Росії та підтримати ключові потреби Києва.

Деталі повідомляє видання Politico.

Йдеться передусім про посилення протиповітряної оборони, постачання далекобійної зброї, підтримку виробництва дронів, додаткове фінансування та жорсткіший санкційний тиск на Москву.

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За даними ЗМІ, Україна отримала рідкісне “вікно можливостей” на фронті. Завдяки ударам дронів по російській логістиці, технологічному прогресу та стабілізації лінії бойових дій Київ уперше з 2023 року повернув більше території, ніж втратив.

Водночас ситуація залишається складною. Україна стикається з нестачею ракет для систем Patriot, проблемами в енергосистемі та ризиком нового російського наступу. Саме тому Київ хоче використати нинішню паузу для посилення оборони.

Одним із головних пунктів переговорів мають стати ракети-перехоплювачі для Patriot. Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна використовує 60–70 таких ракет на місяць, що перевищує нинішні темпи виробництва.

Київ також домагається дозволу США на виробництво перехоплювачів Patriot в Україні. Крім того, Україна зверталася до Німеччини з проханням надати ракети зі своїх запасів в обмін на ті, які Київ зможе виготовити пізніше.

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Окремо союзники можуть порушити питання далекобійної зброї. Вона потрібна Україні для ударів по російських складах, логістичних маршрутах і військових об’єктах, щоб посилити тиск на РФ до можливих переговорів.

Ще один напрям — співпраця у сфері безпілотників. Європейські партнери хочуть переконати США підтримати угоди з Україною щодо виробництва та постачання дронів. Київ уже розвиває такі проєкти з Великою Британією, Німеччиною та Канадою.

Фінансове питання також залишається ключовим. Євросоюз уже закрив частину потреб України завдяки кредиту на 90 мільярдів євро, однак Київ прагне отримати ще щонайменше 20 мільярдів євро для посилення результатів на полі бою.

Крім військової допомоги, Україна наполягатиме на посиленні санкцій проти Росії. Зокрема, йдеться про додатковий тиск на нафтовий сектор РФ і обмеження морських перевезень російської нафти.

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Для Києва важливо, щоб США не лише не послаблювали підтримку, а й залишалися залученими до можливого переговорного процесу. Україна хоче, щоб Вашингтон і надалі відігравав провідну роль, але разом із європейськими союзниками.

Саміт G7 може стати для України шансом закріпити нинішню перевагу на фронті. Однак для цього Києву потрібно переконати Трампа, що підтримка України зараз може змусити Росію вести переговори з сильнішої для Києва позиції.

Раніше західні ЗМІ писали, що саміт G7 у Франції проходитиме у складній атмосфері: між США та їхніми союзниками накопичилися розбіжності щодо безпеки, Ірану, України та майбутньої ролі Вашингтона у західному альянсі.

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